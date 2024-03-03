داور استقلال و پرسپولیس در جام حذفی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ۳ دیدار در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فردا دوشنبه ۱۴ اسفند برگزار میشود که تیمهای استقلال تهران، پرسپولیس و سپاهان به مصاف حریفان خود خواهند رفت. اسامی داوران ایران ۳ بازی به شرح زیر است.
دوشنبه ۱۴ اسفند
* مس رفسنجان- استقلال- ساعت ۱۷
رضا عادل-محمدرضا منصوری-هادی طوسی-ایمان کهیش-ناظر: مسعود مرادی
* فولاد مبارکه سپاهان-شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷:۳۰
امیر ایار-حسن انتظاری-دانیال باشنده-فرهاد امینی-ناظر: سعید علی نژادیان
* پرسپولیس- نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۰۰
کیوان علی محمدی-بهزاد پناهی-وحید سیفی-مجتبی شجاعی-ناظر: قاسم واحدی
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