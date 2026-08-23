افتتاح ۲۴۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در آمل طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه آمل که با محوریت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان در حوزه‌های عمرانی، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش اقتصادی اجرا شده‌اند.

وی افزود: در بخش پروژه‌های شهرداری‌ها، ۵۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۷۲ میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان آماده بهره‌برداری است.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به پروژه‌های دهیاری‌ها گفت: ۱۲۹ پروژه این حوزه با اعتباری حدود ۲۹۰ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان در هفته دولت افتتاح می‌شود.

پولادی اعتبار هزینه‌شده برای پروژه‌های سایر دستگاه‌های اجرایی را یک‌هزار و ۶۷۹ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: برای اجرای پروژه‌های اقتصادی شهرستان نیز حدود ۱۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری آمل ۲۷ پروژه، شهرداری دابودشت ۱۶ پروژه، شهرداری بابکان پنج پروژه و شهرداری امامزاده عبدالله دو پروژه را برای افتتاح آماده کرده‌اند، گفت: سایر شهرداری‌های شهرستان نیز طرح‌هایی را در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رساند.

فرماندار ویژه آمل میزان اعتبار هزینه‌شده در پروژه‌های شهرداری آمل را حدود ۴۸۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این رقم در شهرداری دابودشت ۳۳۶ میلیارد تومان، شهرداری بابکان ۲۸۷ میلیارد تومان، شهرداری گزینک ۲۴۵ میلیارد تومان و شهرداری امامزاده عبدالله ۳۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین برای اجرای پروژه‌های سایر شهرداری‌ها حدود ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

تکمیل جاده دسترسی بالادست سد آمل در مدت سه ماه

پولادی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در شهرستان آمل، بیان کرد: از زمان حضور در شهرستان، با همکاری دستگاه‌های مختلف و حمایت استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس و معاونان استانداری، طرح‌های متعددی آغاز و به نتیجه رسیده است.

وی جاده دسترسی بالادست منطقه سد را یکی از این پروژه‌ها دانست و گفت: این مسیر با وجود مشکلات موجود، طی حدود سه ماه و با همکاری دستگاه‌های مختلف تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

فرماندار ویژه آمل هدف از اجرای این جاده را کاهش بار ترافیکی و ایجاد مسیر دسترسی در شرایط بحرانی اعلام کرد و افزود: قرارگاه با تمام ظرفیت خود در اجرای این طرح مشارکت داشت.

وی اعتبار هزینه‌شده برای بخش اجراشده این پروژه را حدود سه همت اعلام کرد و گفت: بخش نخست مسیر بازگشایی شده و برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیز حدود سه همت اعتبار دیگر نیاز است.

پولادی همچنین از ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای اجرای سایت پسماند شهرستان خبر داد و افزود: با پیگیری استاندار مازندران، سرمایه‌گذار این طرح وارد شهرستان شده است.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه سرمایه‌گذاری پروژه حدود یک‌ونیم همت است، تصریح کرد: در این طرح، احداث سایتی مدرن برای پردازش پسماند، تولید کمپوست و گرانول و احتمالاً ریجکت‌سوزی پیش‌بینی شده است.

فرماندار ویژه آمل ادامه داد: بخش نهایی طرح باید به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برسد و پس از تکمیل، سایت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا با راهبری شهرداری آمل و بهره‌گیری از متخصصان این حوزه فعالیت کند.

اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های محور هراز

پولادی محور هراز را یکی از مهم‌ترین مسیرهای مواصلاتی مازندران دانست و اظهار کرد: اخیراً استاندار مازندران به همراه معاون وزیر راه و مسئولان مربوطه، موضوع تکمیل پروژه‌های این محور را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: ۱۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای تکمیل دو تونل و یک پل در بالادست محور هراز اختصاص یافته است تا این پروژه‌ها تا پایان سال به اتمام برسد.

رئیس شورای اداری آمل با اشاره به پیگیری موضوع تأمین اعتبار تکمیل محور هراز در سطح ملی، گفت: در صورت نهایی شدن توافقات، قرارگاه سازندگی با همکاری دولت برای تکمیل این محور اقدام خواهد کرد.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل حدود ۲۴ کیلومتر باقی‌مانده محور هراز را حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: استاندار مازندران این موضوع را به‌صورت مستقیم از رئیس‌جمهور پیگیری می‌کند تا در دولت چهاردهم زمینه تکمیل این محور مهم فراهم شود.

پولادی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: از مجموع حدود ۱۷ همت اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این سفر، حدود پنج تا ۵.۵ همت به بخش‌های صنعت و کشاورزی شهرستان آمل اختصاص یافته است.