به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملازاده در نشست خبری که امروز در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد اقتصاد دیجیتال راه تقریباً درازی را طی کرده است؛ به طوری که در اواخر دهه ۸۰ با عنوان ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شد و در سال ۹۷ به ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال تغییر نام یافت. در دوره جدید با تدبیر معاونت علمی، تصمیم بر این شد که ستاد به حوزه کاربردی سازی فناوری‌ها در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، وظیفه این ستاد را کمک به مقیاس پذیر شدن این فناوری‌ها از حیث اقتصادی عنوان کرد و گفت: مأموریت اصلی ستاد در دوره جدید کمک به هوشمندسازی دولت در نظر گرفته شده است تا مسوولان دولتی بیش از گذشته با مباحث این حوزه آشنا شوند. یکی دیگر از برنامه‌هایی که در دستور کار ستاد قرار گرفته، ارتباط با شرکت‌های بزرگ و کاربردی سازی این فناوری در آنجاست که در این راستا وزارت ارتباطات همواره همراه بوده است.

معاونت علمی پناهگاه استارت آپهای کوچک و متوسط است

ملازاده تسهیل‌گری در زمینه قوانین برای ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه‌های مرتبط را از دیگر برنامه‌های این ستاد برشمرد و افزود: معاونت علمی خودش را مدافع بخش خصوصی می‌داند و از قدیم پناهگاه استارت آپ های کوچک و متوسط بوده است تا راه خود را به بازار کشور به درستی پیدا کنند.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از برگزاری مسابقات استانی، ملی و بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: مسابقاتی با همکاری دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و همچنین بخش خصوصی در زمینه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است که این رقابت یک سلسله مسابقات است که از یک ماه پیش آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

وی با اشاره به شروع برگزاری مسابقات هوش مصنوعی در ۱۰ قطب استانی، گفت: در انتها پیش بینی شده حداقل ۶۰ نفر از سایر کشور دنیا در ایران حضور خواهند داشت. همچنین پیش بینی می‌شود در این مسابقات حدود ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر در فرایند برگزاری مسابقات حضور داشته باشند.

ملازاده با اشاره به برگزاری مسابقه دیگری با همکاری دانشگاه امیرکبیر در حوزه هوش مصنوعی، گفت: این مسابقه نیز در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد و در نهایت این رویداد بین‌المللی در کشور چین، نتایج این مسابقه در قالب ورک شاپ ارائه خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که مسابقه بعدی به همت یکی از سکوهای موفق در حوزه آموزش برنامه‌نویسان برگزار خواهد شد، گفت: پیش بینی ما این است که در مجموع این ۳ مسابقه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر حضور پیدا کنند و در نهایت جوایزی از سوی معاونت علمی و برگزار کنندگان به برگزیدگان اهدا می‌شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی با اشاره به اینکه در در برنامه هفتم توسعه کشور تاکید شده که دولت باید زمینه آموزش نیروی متخصص و اشتغال آنها در حوزه هوش مصنوعی را فراهم کند، گفت: اگر می‌خواهیم با توجه به فرمایشات رهبری در میان ۱۰ کشور دارای فناوری هوش مصنوعی چه از جهت دانشی و چه از جهت کاربردپذیری قرار بگیریم، طبیعتاً یکی از زیرساخت‌های اصلی آن بحث نیروی انسانی و توسعه سرمایه نیروی کار در این زمینه‌ها است. این مسابقات کمک می‌کند که افراد قابلیت خود را بشناسند و یک رقابت شورانگیزی بین افراد مختلف ایجاد شود.

۲۵۰ میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان اختصاص یافت

ملازاده در پاسخ به سوالی درباره حمایت‌های ستاد از شرکت‌های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی توضیح داد و گفت: از منابع مستقیم معاونت علمی چیزی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات خرد و عموماً زیر ۵ میلیارد تومان در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار داریم که حدود ۴۵ درصد این منابع در اختیار شرکت‌های هوش مصنوعی قرار گرفته است. بحث جدی که در معاونت علمی دنبال می‌شود این است که تا آنجایی که امکان دارد، منابع را به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم.

تسهیل قوانین برای ورود شرکتها به هوش مصنوعی

وی بیان کرد: با توجه به تغییر رویکرد معاونت علمی، تمرکز به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر رفته است و به طور خاص از این به بعد بر روی تسهیل قوانین برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه هوش مصنوعی تمرکز خواهیم داشت و احتمالاً از منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ و یا منابع قانون جهش تولید دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی برای این شرکت‌ها استفاده خواهیم کرد.