پاراکمانداران ایران به مرحله یک هشتم و یک شانزدهم صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، هشتمین دوره از مسابقات بین المللی تیروکمان به میزبانی امارات در حال برگزاری است و محمدرضا زندی ملی پوش کشورمان در ماده W1 در مرحله مقدماتی با کسب 646 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از یک دور استراحت، راهی مرحله یک هشتم نهایی شد که روز دوشنبه در این مرحله به مصاف حریفی از کشور ایتالیا خواهد رفت.

غلامرضا رحیمی دیگر نماینده کشورمان در ماده ریکرو اوپن در مرحله مقدماتی با کسب 607 امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار گرفت و در مرحله حذفی اول با پیروزی 6 بر صفر برابر نمایندی ای از ساحل عاج راهی مرحله یک شانزدهم شد که در این مرحله به مصاف حریف از برزیل می رود.

گفتنی است این دوره از رقابت ها با حضور ۲۳۰ کماندار از ۵۶ کشور جهان در فزاع امارات از سیزدهم تا شانزدهم اسفند ماه برگزار می شود.