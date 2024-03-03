عناصر تروریستی ۱۷۰ نفر در بورکینافاسو را اعدام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، حملات تروریستی مرگبار به چند روستا در بورکینافاسو نزدیک به ۲۰۰ قربانی بر جا گذاشت.

«بنیامین کولیبالی» دادستان واهیگویا در شمال بورکینافاسو روز یکشنبه در بیانیه‌ای که اعلام کرد هفته پیش در جریان حملات گسترده و مرگبار به سه روستا در این منطقه حدود ۱۷۰ نفر اعدام و شماری نیز مجروح شدند.

دادستان منطقه‌ای بورکینافاسو افزود این حملات خسارت‌های مادی دیگری نیز برجا گذاشته است.

هفته گذشته هم اتحادیه انجمن‌های اسلامی بورکینافاسو اعلام کرد که به‌دنبال وقوع یک حمله تروریستی در مسجدی در شرق این کشور، دست کم ۱۴ نفر جان باختند. این حمله در شهر «ناتیابوآنی» رخ داد. چند روز پیش از آن نیز حمله افراد مسلح به یک کلیسای کاتولیک در شمال شرقی بورکینافاسو حدود ۱۵ کشته برجا گذاشته بود.

ناتیابوآنی در شرق ملتهب بورکینافاسو واقع شده است؛ منطقه‌ای که گفته می‌شود شبه‌نظامیان افراطی در آنجا فعالیت می‌کنند.

این کشور واقع در آفریقای غربی در یک دهه اخیر همواره با شورش گروه‌های شبه‌نظامی افراطی که عمده آنها از کشور همسایه یعنی مالی وارد می‌شوند، دست و پنجه نرم کرده است.