۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

بورکینافاسو: کودتا علیه رئیس‌جمهور خنثی شد

وزیر امنیت بورکینافاسو از خنثی کردن کودتا علیه رئیس‌جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت بورکینافاسو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کودتا علیه ابراهیم ترائوره ( Ibrahim Traore)، رئیس جمهور این کشور را خنثی کرده و سرهنگ دوم پل-هنری ساندائوگو دامیبا رئیس جمهور سابق انتقالی را به سازماندهی این توطئه متهم کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، محمدو سانا وزیر امنیت، به تلویزیون ملی RTB گفت که این توطئه که برای اواخر روز شنبه برنامه‌ریزی شده بود، اما «به دلیل حرفه‌ای بودن سرویس‌های اطلاعاتی» خنثی شد.

وزیر امنیت بورکینافاسوسپس اضافه کرد که این طرح شامل مجموعه‌ای از ترورهای هدفمند مقامات نظامی و غیرنظامی بود که با تلاش برای کشتن ابراهیم ترائوره، چه از فاصله نزدیک و چه با جاسازی کردن مواد منفجره در محل سکونتش، آغاز می‌شد.

وی افزود: پس از این اقدام، قرار بود عملیاتی برای از کار انداختن پایگاه پهپادی و مداخله نظامی زمینی توسط نیروهای خارجی انجام شود.

