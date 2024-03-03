به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، هلال احمر فلسطین امروز یکشنبه در بیانیه ای تاکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی محموله‌های کمکی را در نوار غزه با هدف تعمیق بحران ساکنان این باریکه هدف قرار می‌دهد.

رائد النمس سخنگوی هلال احمر در نوار غزه عنوان کرد که سیستم بهداشتی نوار غزه قادر به پاسخگویی به نیازهای ساکنان این باریکه نیست.

رائد النمس بیان کرد که کمک‌های ارسالی به این باریکه متناسب با نیازهای این منطقه نیست.

النمس گفت سازمان‌های بین‌المللی به دلیل حملات ارتش رژیم صهیونیستی از هرگونه فعالیت و خدمات رسانی در نوار غزه عاجز و ناتوانند.

عصر امروز منابع محلی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه از بمباران یک محموله کمک های بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.