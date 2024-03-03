به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، پس از استقبال کودکان از ۲ فصل ابتدایی سریال انیمیشن «چل پله زیرزمین»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی نسیم خراشادی‌زاده و کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا طاهری، سری جدید این اثر تولید شد و به زودی روی آنتن رسانه ملی می‌رود.

بدین ترتیب فصل سوم این اثر اپیزودیک که با تکنیک دوبعدی رایانه‌ای و در ژانر کمدی فانتزی-آموزشی برای مخاطب کودک ساخته و در ۱۳ قسمت ۱۲ دقیقه‌ای آماده نمایش شده است.

در سری جدید «چل‌پله زیر زمین» علاوه بر هشت شخصیت «کوشا»، «دکتر تور»، «گردوله»، «بادکنک»، «خُرخُف»، «زیپی»، «کُلَنجَک» و «ویزی» سه شخصیت دیگر اضافه شدند که شامل «روشا»، «کَلَک» و فضولچه» می شوند.

این سریال انیمیشن در ۲ فصل ابتدایی قصه شخصیتی به نام «کوشا» را روایت کرد که در باغ موزه‌ای محرمانه در مرکز یکی از کویرهای ایران توسط دانشمندی به نام «دکتر تور» استخدام می‌شود تا از موجوداتی عجیب و غریب نگهداری کند. در فصل سوم «دکتر تور» و گروه قهرمانی سفرهایی را با کشتی پرنده خود به نام «چرخ و فلک» به سراسر ایران دارند تا با مشکلات زیست محیطی و جاذبه‌های گردشگری و تاریخی آشنا ‌شوند.

۲ فصل نخست «چل‌پله زیر زمین»، محصول مرکز انیمیشن سوره، در فروردین ۱۴۰۲ از شبکه کودک پخش شد و یکی از پُرمخاطب‌ترین سریال انیمیشن‌های سال‌های اخیر شبکه پویا بود و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار بازدید نیز در سایت تلوبیون داشته است.