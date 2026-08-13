به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه تراکتور با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدار نمایندگان کشورمان بهعنوان تیمهای میزبان در کشور ثالث، تراکتور کشور عمان را بهعنوان محل میزبانی دیدارهای آسیایی خود معرفی کرده و روند نهایی مربوط به تأیید و هماهنگیهای لازم در حال طی شدن است.
در صورت نهایی شدن فرآیندهای مربوطه تراکتور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از حریفان خود در کشور عمان میزبانی خواهد کرد.
خداداد عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور به عنوان نماینده باشگاه هفته آینده برای حضور در مراسم قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا عازم مالزی خواهد شد. این مراسم ۲۷ مرداد به انجام میرسد.
باشگاه تراکتور کشور عمان را بهعنوان محل میزبانی خود در لیگ نخبگان آسیا معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه تراکتور با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدار نمایندگان کشورمان بهعنوان تیمهای میزبان در کشور ثالث، تراکتور کشور عمان را بهعنوان محل میزبانی دیدارهای آسیایی خود معرفی کرده و روند نهایی مربوط به تأیید و هماهنگیهای لازم در حال طی شدن است.
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