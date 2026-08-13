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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

عمان محل میزبانی بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان آسیا شد

عمان محل میزبانی بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان آسیا شد

تبریز- باشگاه تراکتور اعلام کرد کشور عمان به عنوان محل میزبانی این تیم در دیدارهای فصل جدید لیگ نخبگان آسیا انتخاب شده و فرآیند نهایی تأیید و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدار نمایندگان ایران به عنوان تیم‌های میزبان در کشور ثالث، باشگاه تراکتور کشور عمان را به عنوان محل میزبانی دیدارهای آسیایی خود معرفی کرده است.

بر اساس اعلام باشگاه تراکتور، فرآیندهای مربوط به تأیید و هماهنگی‌های لازم در حال طی شدن است و در صورت نهایی شدن این روند، تراکتور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از حریفان خود در کشور عمان میزبانی خواهد کرد.

همچنین خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، به عنوان نماینده این باشگاه هفته آینده برای حضور در مراسم قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا راهی مالزی خواهد شد.

کد مطلب 6915642

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