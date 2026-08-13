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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

دیدار همتی با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی در حاشیه نشست بریکس

دیدار همتی با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی در حاشیه نشست بریکس

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست بریکس با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست بریکس با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، در دیدار عبدالناصر همتی و لِستجا گانیاگو، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور، درباره راهکارهای توسعه تعاملات مالی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات میان نهادهای بانکی و مالی ایران و آفریقای جنوبی تبادل نظر کردند.

همچنین در این دیدار بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های چندجانبه در چهارچوب بریکس و توسعه سازوکارهای مؤثر برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان کشورهای عضو تاکید شد.

همتی که به منظور شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی بریکس به میزبانی هندوستان، به این کشور سفر کرده است، دیروز با سانجی مالهوترا، همتای هندی و همچنین دیلما رویف، رئیس بانک توسعه نوین بریکس (NDB)، دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 6915596
طیبه بیات

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