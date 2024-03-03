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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

همزمان با هفته منابع طبیعی انجام می‌شود؛

افتتاح ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری در اردبیل

افتتاح ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری در اردبیل

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: امسال ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری با اعتبار ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در هفته منابع طبیعی در استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلیزاده عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در آستانه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در اردبیل، اظهار کرد: هفته منابع طبیعی از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه برگزار می‌شود تا در این هفته بتوانیم برنامه‌های متنوعی را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: کاشت نهال امسال از ۱۱ آذرماه به دلیل شرایط جوی مناسب در استان آغاز شده اما به دنبال بارش برف و نامساعد بودن شرایط جوی از بهمن ماه این فعالیت‌ها متوقف شده تا شاهد بهبود شرایط جوی و کاشت درخت در وضعیت آب و هوایی مناسب باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با احداث بوستان‌های روستایی اشاره کرد و گفت: عملیات احداث بوستان روستایی در رستم‌خان اردبیل آغاز شد و این پروژه‌ها در فصل بهار ادامه پیدا می‌کند.

قلیزاده افزود: روز اول هفته منابع طبیعی به نام روز درختکاری و درخت‌داری نامگذاری شده و در این روز شاهد نواخته شدن زنگ انفال در استان خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: روز دوم هفته منابع طبیعی به نام «مدیریت جامع آبخیزداری» نامگذاری شده که در این روز شاهد افتتاح ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سطح استان خواهیم بود.

قلیزاده اضافه کرد: روز سوم هفته منابع طبیعی با نام «خانواده و همیار طبیعت» نامگذاری شده که ما تلاش می‌کنیم بر اساس اولویت و برنامه‌های حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری همراهی علاقه‌مندان به طبیعت را در صیانت از این حوزه شاهد باشیم.

وی اهمیت آموزش و آگاه‌‎سازی نسل نوجوان و جوان را از فضاهای آموزشی با مواریث طبیعی یادآور شد و بیان کرد: باید با اهمیت جنگل و مرتع نسل کودک، نوجوان و جوان خود را بیشتر آشنا کنیم.

قلیزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: چهارمین روز از هفته منابع طبیعی مقارن با روز جمعه است که این روز به نام «آموزه‌های دینی و فرهنگ و رسانه» نامگذاری شده که در کنار حضور در آیین نماز جمعه، میز خدمتی نیز در این مکان‌ها برپا خواهد شد تا در خدمت هموطنان باشیم.

وی تصریح کرد: ۱۹ اسفند پنجمین روز هفته منابع طبیعی به نام «آموزش، پژوهش و فناوری» نامگذاری شده که در صورت مساعد بودن شرایط جوی با حضور در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزه‌های علمیه غرس نهال را انجام خواهیم داد.

قلیزاده گفت: ۲۰ اسفند ششمین روز از هفته منابع طبیعی به نام «حفاظت و قانون» نامگذاری شده که در وبینار سراسری با حضور دادستان‌های شهرهای مختلف همایشی را در استان اردبیل و سالن اجتماعات منابع طبیعی استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: ۲۱ اسفند در هفتمین روز از هفته منابع طبیعی به نام «مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردمی» نامگذاری شده که در این روز تلاش می‌کنیم با همراهی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از ظرفیت آنها برای غرس نهال و ارتقای استاندارد هوای پاک استفاده کنیم.

قلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی فعالان بخش صنعت و بخش خصوصی در تأمین بذر و نهال مورد نیاز ورود پیدا کرده و غرس نهال را در این مناطق اطراف واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اضافه کرد: ۲۲ اسفندماه نیز که مصادف از اولین روز از ماه مبارک رمضان است، غرس نهال به یاد ایثارگران، شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا انجام خواهد شد.

کد مطلب 6045110

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