افتتاح ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلیزاده عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در آستانه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در اردبیل، اظهار کرد: هفته منابع طبیعی از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه برگزار می‌شود تا در این هفته بتوانیم برنامه‌های متنوعی را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: کاشت نهال امسال از ۱۱ آذرماه به دلیل شرایط جوی مناسب در استان آغاز شده اما به دنبال بارش برف و نامساعد بودن شرایط جوی از بهمن ماه این فعالیت‌ها متوقف شده تا شاهد بهبود شرایط جوی و کاشت درخت در وضعیت آب و هوایی مناسب باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با احداث بوستان‌های روستایی اشاره کرد و گفت: عملیات احداث بوستان روستایی در رستم‌خان اردبیل آغاز شد و این پروژه‌ها در فصل بهار ادامه پیدا می‌کند.

قلیزاده افزود: روز اول هفته منابع طبیعی به نام روز درختکاری و درخت‌داری نامگذاری شده و در این روز شاهد نواخته شدن زنگ انفال در استان خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: روز دوم هفته منابع طبیعی به نام «مدیریت جامع آبخیزداری» نامگذاری شده که در این روز شاهد افتتاح ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سطح استان خواهیم بود.

قلیزاده اضافه کرد: روز سوم هفته منابع طبیعی با نام «خانواده و همیار طبیعت» نامگذاری شده که ما تلاش می‌کنیم بر اساس اولویت و برنامه‌های حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری همراهی علاقه‌مندان به طبیعت را در صیانت از این حوزه شاهد باشیم.

وی اهمیت آموزش و آگاه‌‎سازی نسل نوجوان و جوان را از فضاهای آموزشی با مواریث طبیعی یادآور شد و بیان کرد: باید با اهمیت جنگل و مرتع نسل کودک، نوجوان و جوان خود را بیشتر آشنا کنیم.

قلیزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: چهارمین روز از هفته منابع طبیعی مقارن با روز جمعه است که این روز به نام «آموزه‌های دینی و فرهنگ و رسانه» نامگذاری شده که در کنار حضور در آیین نماز جمعه، میز خدمتی نیز در این مکان‌ها برپا خواهد شد تا در خدمت هموطنان باشیم.

وی تصریح کرد: ۱۹ اسفند پنجمین روز هفته منابع طبیعی به نام «آموزش، پژوهش و فناوری» نامگذاری شده که در صورت مساعد بودن شرایط جوی با حضور در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزه‌های علمیه غرس نهال را انجام خواهیم داد.

قلیزاده گفت: ۲۰ اسفند ششمین روز از هفته منابع طبیعی به نام «حفاظت و قانون» نامگذاری شده که در وبینار سراسری با حضور دادستان‌های شهرهای مختلف همایشی را در استان اردبیل و سالن اجتماعات منابع طبیعی استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: ۲۱ اسفند در هفتمین روز از هفته منابع طبیعی به نام «مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردمی» نامگذاری شده که در این روز تلاش می‌کنیم با همراهی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از ظرفیت آنها برای غرس نهال و ارتقای استاندارد هوای پاک استفاده کنیم.

قلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی فعالان بخش صنعت و بخش خصوصی در تأمین بذر و نهال مورد نیاز ورود پیدا کرده و غرس نهال را در این مناطق اطراف واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اضافه کرد: ۲۲ اسفندماه نیز که مصادف از اولین روز از ماه مبارک رمضان است، غرس نهال به یاد ایثارگران، شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا انجام خواهد شد.