به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم حسین‌پور در نشست بررسی وضعیت مراتع استان اردبیل و ایستگاه بذر و نهال مغان، اظهار کرد: سیاست‌های کلان سازمان بر محور مشارکت مردم استوار است و در همین راستا مدیریت ۴ میلیون هکتار از مراتع کشور به بهره‌برداران احاله شده است.

وی با تأکید بر اینکه توانمندسازی بهره‌برداران همراه با نظارت دقیق فنی، از خطوط قرمز سازمان است، افزود: با هرگونه تخلف در حوزه واگذاری یا اجاره غیرقانونی مراتع برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت؛ چرا که مراتع انفال بوده و نباید دست‌مایه سودجویی‌های شخصی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی کشور، اتمام ممیزی مراتع کشور را از اهداف راهبردی سال جاری برشمرد و گفت: تبدیل دیمزارهای کم‌بازده به اراضی نهال‌کاری و فضای سبز، گامی مؤثر در جهت حفظ خاک و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی است.

مدیر کل طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پوشش گیاهی استان، بر اهمیت نقش ایستگاه تولید بذر و نهال مغان در تأمین نهاده‌های مورد نیاز منطقه تأکید کرد.

هدایت بیان کرد: برنامه جامع ما بر احیای کامل ظرفیت‌های این ایستگاه متمرکز است تا با تولید نهال‌های بومی با کیفیت، نیاز طرح‌های جنگل‌کاری و احیای مراتع استان مرتفع شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دفتر مرکزی سازمان، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم و نظارت مستمر، شاهد بهره‌وری حداکثری از پتانسیل‌های تولیدی استان باشیم.