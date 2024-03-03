به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شعبانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از ابتدای سال تاکنون با گشت مستمر در مناطق و زیستگاه‌های حیوانات وحشی تعداد هزار و ۳۰۰ متخلف شکار و سید را دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: از این متخلفان تعداد ۲۱۴ قبضه سلاح شکاری که ۲ قبضه آن سلاح جنگی است، در مجموع چهار هزار عدد انواع فشنگ شکاری از آنان کشف و توقیف شد.

وی اظهار کرد: همچنین از این افراد ۴۸۴ قطعه ماهی لاشه، ۵۱۲ قطعه پرنده وحشی از قبیل کبک، تیهو، کبوتر وحشی، باقرقره و انواع مرغابی کشف و لاشه یا اجزای ۲۲۵ رأس چهار از قبیل قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی، آهو و گراز کشف شد.

شعبانی افزود: تعداد هزار و ۸۰۰ قطعه پرنده زنده‌گیری شده و اجزای حیوانات تاکسیدرمی نیز از این افراد کشف شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: محیط‌بانان در راستای وظایف ذاتی از تعداد ۸۸ فقره شکار غیر مجاز پیشگیری و در این زمینه حدود ۲۰۰ نفر قبل از اینکه شکاری در مناطق انجام بدهند دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی با اشاره به هشت فقره رفع تصرف توسط مأموران یگان حفاظت استان در خصوص آلودگی‌های محیط زیستی شناسایی شده نیز گفت: امسال ۶۸۰ فقره اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای صنعتی و خدماتی آلاینده در استان صادر شده است.

شعبانی اظهار کرد: محیط بانان علاوه بر وظایف گسترده در فصل حریق با گشت‌های مستمر در مناطق و کانون‌های بحران حریق با آگاه سازی مردم ضمن پیشگیری از حریق‌های احتمالی، ۱۳۰ هکتار حریقی که در چند شهرستان در مناطق رخ داده بود را مهار و از پیشروی حریق به دیگر مناطق با اقدام به موقع مهار و از خسارات وارده پیشگیری کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در ادامه کار فرهنگ سازی محیط بانان با شرکت در مدارس روستاها و شهرهای نزدیک به مناطق تحت حفاظت، ۲۱ هزار و ۶۵۰ نفر ساعت آموزش زیست محیطی برای بالا بردن فرهنگ محیط زیست ارائه شده است.