به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران با اشاره به وقوع حادثه در خط یک مترو ضمن قدردانی از صبر و سعه صدر مسافران گفت: به علت بروز حریق در سیستم الکترونیکی RS در ایستگاه شوش، برق خط یک حدفاصل ایستگاههای ۱۵ خرداد تا شهید بخارایی قطع و حرکت قطارها متوقف شده است.
وی با تأکید بر اینکه سرویس دهی در بخش شمالی خط از ایستگاه تجریش تا ۱۵ خرداد و بالعکس، بدون محدودیت انجام میشود افزود: سرویس دهی در بخش جنوبی نیز حد فاصل ایستگاههای علی آباد تا کهریزک در حال انجام است.
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