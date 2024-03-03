به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به وقوع حادثه در خط یک مترو ضمن قدردانی از صبر و سعه صدر مسافران گفت: به علت بروز حریق در سیستم الکترونیکی RS در ایستگاه شوش، برق خط یک حدفاصل ایستگاه‌های ۱۵ خرداد تا شهید بخارایی قطع و حرکت قطارها متوقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرویس دهی در بخش شمالی خط از ایستگاه تجریش تا ۱۵ خرداد و بالعکس، بدون محدودیت انجام می‌شود افزود: سرویس دهی در بخش جنوبی نیز حد فاصل ایستگاه‌های علی آباد تا کهریزک در حال انجام است.