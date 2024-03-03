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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

زند:

آتش‌سوزی در مترو تهران مهار شد

آتش‌سوزی در مترو تهران مهار شد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از آتش سوزی در سیستم الکتریکی خط یک مترو و بی برقی این خط، حدفاصل ایستگاه‌های ۱۵ خرداد تا شهید بخارایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به وقوع حادثه در خط یک مترو ضمن قدردانی از صبر و سعه صدر مسافران گفت: به علت بروز حریق در سیستم الکترونیکی RS در ایستگاه شوش، برق خط یک حدفاصل ایستگاه‌های ۱۵ خرداد تا شهید بخارایی قطع و حرکت قطارها متوقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرویس دهی در بخش شمالی خط از ایستگاه تجریش تا ۱۵ خرداد و بالعکس، بدون محدودیت انجام می‌شود افزود: سرویس دهی در بخش جنوبی نیز حد فاصل ایستگاه‌های علی آباد تا کهریزک در حال انجام است.

کد مطلب 6045262

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    نظرات

    • داود بیرامی IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      1 0
      پاسخ
      واقعا ترسناک بود یهو ۶۰۰۰ ادم از مترو ۱۵ خرداد حرکت کنند به سمت پایین پس مدیریت بحران که میگن که وارد میدان میشه نباید بستری رو اماده میکردن از مترو ۱۵ خرداد به سمت پایین مسافرا جابه جا بشن من خودم ساعت ۲ شب رسیدم قرچک

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