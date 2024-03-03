رییسی انتخاب نخست وزیر جدید پاکستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک انتخاب محمد شهباز شریف به نخست وزیری پاکستان، ابراز اطمینان کرد که دو کشور در پرتو پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با تلاش بیشتری در مسیر تقویت و گسترش همکاری‌ها گام برخواهند داشت تا به سطح مطلوب و شایسته روابط برای دو ملت بزرگ ایران و پاکستان دست یابند.

رئیسی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست همیشگی خود برای تقویت و تعمیق تمامی ابعاد مناسبات دوجانبه با کشور برادر و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان آمادگی کامل دارد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد دولت جدید این کشور در جهت رشد و شکوفایی پاکستان گام برداشته و از خداوند متعال موفقیت دولت جدید و سعادت و بهروزی ملت شریف پاکستان را مسئلت کرد.