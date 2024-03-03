به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مبارزان گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) از حملههای جدید خود به نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر دادند.
مبارزان گردانهای قدس در شهرک الزیتون موفق شدند ساختمانی را که گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در آن سنگر گرفته بودند با موشک هدایتشونده «۱۰۷» هدف قرار داده و این نظامیان را به هلاکت رسانده یا زخمی کنند.
علاوه بر این گردانهای قدس ضمن درگیری شدید با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در این شهرک، محل تجمع نظامیان صهیونیست را با خمپاره سنگین هدف قرار دادند.
تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غرب بیتلاهیا نیز هدف حمله خمپارهای گردانهای قدس قرار گرفت.
همچنین مبارزان گردانهای قدس نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محور پیشوری «نتساریم» در جنوب شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار دادند.
گردانهای «المجاهدین» نیز اعلام کرد که خط پشتیبانی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک الزیتون شهر غزه را با موشک «۱۰۷» هدف قرار داده و به دشمن صهیونیست آسیب قطعی وارد کرده است.
همچنین تجمع نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در محور پیشروی «نتساریم» در جنوب شهر غزه از سوی گردانهای «شهدا الاقصی» با خمپاره سنگین هدف گرفته شد.
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