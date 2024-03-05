۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۲۷

مخالفت قاطع ریاض درباره تلاش‌ها برای حذف آنروا درکمک رسانی به غزه

مخالفت قاطع ریاض درباره تلاش‌ها برای حذف آنروا درکمک رسانی به غزه

نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل با اعلام حمایت از توقف جنگ و ورود کمک‌ها به غزه نسبت به هرگونه تلاش‌ها برای حذف آژانس آنروا در کمک رسانی به مردم غزه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز الواصل، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش قاطعانه با هرگونه تلاش‌ها برای نقش آن روا (برای کمک و کار آوارگان فلسطینی) و مأموریت اعطا شده به آن را رد می‌کند.

نماینده ریاض در سازمان ملل بار دیگر خواستار اتخاذ تمام تدابیر ممکن برای توقف جنگ و ورود کمک‌ها به نوار غزه شد.

نماینده سعودی، کارزار تحریک‌آمیز و ادامه‌دار اسرائیل علیه آن روا و عزم این رژیم برای حذف آن در غزه را محکوم کرد.

وی بر نقش کلیدی آن روا در کاهش مشکلات آوارگان فلسطینی و ایجاد ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

