به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز الواصل، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش قاطعانه با هرگونه تلاشها برای نقش آن روا (برای کمک و کار آوارگان فلسطینی) و مأموریت اعطا شده به آن را رد میکند.
نماینده ریاض در سازمان ملل بار دیگر خواستار اتخاذ تمام تدابیر ممکن برای توقف جنگ و ورود کمکها به نوار غزه شد.
نماینده سعودی، کارزار تحریکآمیز و ادامهدار اسرائیل علیه آن روا و عزم این رژیم برای حذف آن در غزه را محکوم کرد.
وی بر نقش کلیدی آن روا در کاهش مشکلات آوارگان فلسطینی و ایجاد ثبات منطقهای تاکید کرد.
