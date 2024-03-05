به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز الواصل، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش قاطعانه با هرگونه تلاش‌ها برای نقش آن روا (برای کمک و کار آوارگان فلسطینی) و مأموریت اعطا شده به آن را رد می‌کند.

نماینده ریاض در سازمان ملل بار دیگر خواستار اتخاذ تمام تدابیر ممکن برای توقف جنگ و ورود کمک‌ها به نوار غزه شد.

نماینده سعودی، کارزار تحریک‌آمیز و ادامه‌دار اسرائیل علیه آن روا و عزم این رژیم برای حذف آن در غزه را محکوم کرد.

وی بر نقش کلیدی آن روا در کاهش مشکلات آوارگان فلسطینی و ایجاد ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.