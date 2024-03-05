فرقی بین کشتی آزاد و فرنگی نیست/ با شهامت روی تشک بروید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی پیش از اعزام تیم‌های منتخب فرنگی کشورمان به رقابت‌های جام وهبی امره ترکیه دانکلف و نیکولای بلغارستان در محل خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده با فرنگی‌کاران دیدار و گفت‌وگو داشت.

وی با اشاره به برگزاری انتخابی چند وزن در این رقابت‌های بین‌المللی گفت: فرصتی در اختیار شما قرار گرفته تا بتوانید توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارید و نهایت تلاش و دقت خود را به کار ببرید.

رییس فدراسیون کشتی تصریح کرد: بین کشتی آزاد و فرنگی هیچ فرقی نیست، هر دو باعث افتخارند، ما همه کشتی هستیم و هرکدام پرچم را ببرید بالا پرچم کشتی بالا می‌رود و مردم همه ما را به یک چشم نگاه می‌کنند.

دبیر خاطرنشان کرد: با شهامت به روی تشک بروید و با کسب افتخار از آبروی کشتی و آبروی مملکت خودتان دفاع کنید.