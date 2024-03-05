آزادکاران کشورمان راهی بلغارستان شدند/ شاگردان رنگرز در راه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی جام دانکلوف بلغارستان نیز روزهای ۱۷ تا ۲۰ اسفندماه برگزار میشود، همچنین رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار میشود.
ترکیب تیم اعزامی آزادکاران که بامداد امروز (سه شنبه) راهی کشور بلغارستان شد به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم: یاسین رضایی
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی
مربی: اکبر بهتری
ترکیب تیم اعزامی فرنگی کاران که بامداد امروز (سه شنبه) راهی کشور ترکیه شد به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) محمدمهدی شعبانی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) امیررضا ده بزرگی (فارس) محمدمهدی غلامپور (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) امیر عبدی (قم) علی اسکو (مازندران) محمدرضا مختاری (فارس)
۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) عباس مهدی زاده (اصفهان)
۸۷ کیلوگرم: محمدحسین محمودی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی بالی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خورستان) فردین هدایتی (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – فرزاد ایمان علی زاده
ماساژور: جمال حق پناه
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