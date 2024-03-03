واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت عضو ایرانی خود

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتحادیه با درج عکسی از دکتر محمد توکل نوشت، رئیس اسبق کمیته پزشکی و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی درگذشت. این اتحادیه با اشاره به عضویت چندین ساله دکتر توکل در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی نوشت: دکتر توکل در دوران ریاست کمیته پزشکی نقش بسزایی برای مبارزه با دوپینگ داشت.

در ادامه اتحادیه جهانی کشتی در سوگ درگذشت این عضو اسبق و ارشد خود، ابراز همدردی عمیقی با خانواده آن مرحوم کرد. این پیشکسوت گرانقدر کشتی کشور چند روز پیش و در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.