  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۷

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت عضو ایرانی خود

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت عضو ایرانی خود

اتحادیه جهانی کشتی در خبری نسبت به درگذشت دکتر محمد توکل رییس اسبق کمیته پزشکی و عضو هیات رییسه این اتحادیه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتحادیه با درج عکسی از دکتر محمد توکل نوشت، رئیس اسبق کمیته پزشکی و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی درگذشت. این اتحادیه با اشاره به عضویت چندین ساله دکتر توکل در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی نوشت: دکتر توکل در دوران ریاست کمیته پزشکی نقش بسزایی برای مبارزه با دوپینگ داشت.

در ادامه اتحادیه جهانی کشتی در سوگ درگذشت این عضو اسبق و ارشد خود، ابراز همدردی عمیقی با خانواده آن مرحوم کرد. این پیشکسوت گرانقدر کشتی کشور چند روز پیش و در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 6044502
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه