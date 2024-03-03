اهدای جوایز رنکینگ اتحادیه جهانی به آزادکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی در پایان هر سال برای برترین کشتی گیران که در رنکینگ این اتحادیه قرار می‌گیرند جوایز دلاری را در نظر می‌گیرد. بر این اساس جوایز دلاری آزادکار کشورمان صبح امروز توسط علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی به آنها اهدا شد و به امیرحسین زارع بعنوان نفر اول رنکینگ مبلغ ۵ هزار دلار و به حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی بعنوان نفر سوم رنکینگ اوزان خود ۲ هزار دلار اهدا شد.

گفتنی است جوایز فرنگی کاران کشورمان نیز ماه گذشته به آنها اهدا شده بود که امین میرزازاده، محمدهادی ساروی و علیرضا مهمدی هرکدام ۵ هزار دلار و پویا دادمروز و مهدی محسن نژاد نیز هرکدام ۲ هزار دلار دریافت کردند.

لازم به ذکر است با توافقی که فدراسیون کشتی با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی بعمل آورده است، مبالغ فوق از طریق فدراسیون کشتی به کشتی گیران اهدا می‌شود و جز پرداختی‌های فدراسیون با این اتحادیه لحاظ می‌گردد.