به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این جنگنده‌ها خانه‌های مسکونی را واقع در بیت لاهیا در شمال نوار غزه نیز بمباران کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که حمله‌های هوایی ارتش رژیم صهیونیستی خیابان الهوجا را واقع در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه دربرگرفته است.

در جریان این حمله‌های هوایی تعدادی از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی نیز به شدت زخمی شده‌اند.

در همین راستا توپخانه رژیم صهیونیستی نیز منطقه بیت حانون را واقع در شمال نوار غزه هدف قرار داد.

این حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی بخش‌های شرقی منطقه خزاعه را واقع در شرق خان یونس هدف قرار داد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته اعلام کرد که تعداد قربانیان حمله‌های رژیم صهیونیستی به این باریکه از تاریخ هفت اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۳۰ هزار و ۵۳۴ تن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تاکنون ۷۱ هزار و ۹۲۰ زخمی برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست تنها طی یک روز ۱۳ کشتار و جنایت در نوار غزه مرتکب شدند.