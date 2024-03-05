کشف هروئین از معده قاچاقچی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقی زاده ظهر سه شنبه اظهار کرد: ماموران‌یگان امداد شهرستان بیرجند هنگام گشت زنی در میدان فرودگاه به یک نفر مشکوک شده و وی را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت دادند.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از متهم، متوجه شدند که متهم اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه مأموران در بازرسی انجام شده از متهم؛ ۴۸۱ گرم هروئین را به صورت بلع و انباری از معده قاچاقچی کشف کردند؛ تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ تقی زاده خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.