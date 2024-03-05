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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

جانشین فرمانده انتظامی بیرجند خبر داد؛

کشف هروئین از معده قاچاقچی در بیرجند

کشف هروئین از معده قاچاقچی در بیرجند

بیرجند- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف ۴۸۱ گرم هروئین از معده یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقی زاده ظهر سه شنبه اظهار کرد: ماموران‌یگان امداد شهرستان بیرجند هنگام گشت زنی در میدان فرودگاه به یک نفر مشکوک شده و وی را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت دادند.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از متهم، متوجه شدند که متهم اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه مأموران در بازرسی انجام شده از متهم؛ ۴۸۱ گرم هروئین را به صورت بلع و انباری از معده قاچاقچی کشف کردند؛ تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ تقی زاده خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6046908

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