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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

کشف ۳۰ بسته مواد مخدر صنعتی از معده ۲ متهم در زیرکوه

کشف ۳۰ بسته مواد مخدر صنعتی از معده ۲ متهم در زیرکوه

بیرجند- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از کشف ۳۰ بسته حاوی ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از معده دو سرنشین یک دستگاه خودروی سواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آصفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان زیرکوه حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های انجام شده، مأموران به دو سرنشین خودرو مشکوک شدند و مشخص شد این افراد مواد مخدر را به صورت بلع و انباری حمل می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات قانونی، ۳۰ بسته حاوی ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی که توسط دو متهم به صورت بلع و انباری جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ آصفی گفت: دو متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6946494

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