کشف ۳۰ بسته مواد مخدر صنعتی از معده ۲ متهم در زیرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آصفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان زیرکوه حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های انجام شده، مأموران به دو سرنشین خودرو مشکوک شدند و مشخص شد این افراد مواد مخدر را به صورت بلع و انباری حمل می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات قانونی، ۳۰ بسته حاوی ۳۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی که توسط دو متهم به صورت بلع و انباری جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ آصفی گفت: دو متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.