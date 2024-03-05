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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

در سایت سازمان سنجش؛

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی با حضور ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ نفر برگزار شد که از این تعداد ۴۵ درصد زن و ۵۵ درصد مرد بودند.

دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ هفتم اسفندماه ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ امروز ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش در این لینک منتشر شد.

داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ می‌توانند دفترچه سوالات و کلید اولیه سوالات هریک از رشته‌های امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده را از طریق لینک‌های مربوطه دریافت کنند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6047272

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    نظرات

    • پوریا جوانمرد AE ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      1 1
      پاسخ
      سوالات متون فقه رشته حقوق خصوصی بسیار سخت و طولانی بودن جوری که زمان جواب دهی برای این سوالات بسیار کم هست

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