عملیات ضدصهیونیستی در جنوب نابلس/ یک نظامی صهیونیست زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اطراف شهرک صهیونیستی «یتسهار» نزدیک شهرک حواره در جنوب نابلس واقع در کرانه باختری شاهد انجام عملیاتی ضدصهیونیستی بوده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در این عملیات که با استفاده از چاقو به انجام رسیده، یک نظامی صهیونیست زخمی شده است.

در پی اجرای این عملیات مقاومتی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سوی مجری عملیات آتش گشودند.

منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نتیجه تیراندازی نظامیان صهیونیست، جوان فلسطینی که این عملیات را به اجرا درآورده بود به شهادت رسیده است.

پس از این رخداد نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک حواره به حالت آماده‌باش درآمدند.