  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

مجمع تشخیص مصوب کرد؛

ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی

ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌هایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.»

بنا براین گزارش «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.»

کد مطلب 6047502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه