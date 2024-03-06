به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس گزارش جدید منتشرشده، اکنون نزدیک به ۸۸۰ میلیون بزرگسال و همچنین ۱۵۹ میلیون کودک با چاقی زندگی می‌کنند.

نرخ چاقی برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ در سراسر جهان چهار برابر شده و از ۱.۷ درصد به ۶.۹ درصد برای دختران و از ۲.۱ درصد به ۹.۳ درصد برای پسران افزایش یافته است.

در همین حال، محققان دریافتند که میزان چاقی بزرگسالان در همین دوره مشابه بیش از دو برابر شده است. چاقی در زنان بیش از دو برابر (۸.۸٪ تا ۱۸.۵٪) و تقریباً سه برابر در مردان (۴.۸٪ تا ۱۴٪) افزایش یافته است.

«مجید عزتی»، نویسنده ارشد این مطالعه و رئیس بهداشت جهانی محیط زیست در کالج امپریال لندن، گفت: «بسیار نگران‌کننده است که اپیدمی چاقی که در بسیاری از نقاط جهان در سال ۱۹۹۰ در میان بزرگسالان مشهود بود، اکنون در کودکان و نوجوانان مدرسه‌ای نیز منعکس شده است.»

این ارقام بیشتر از پیش‌بینی‌های فدراسیون جهانی چاقی است که در اطلس چاقی جهانی ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۲۰۳۰ یک میلیارد نفر در سراسر جهان با چاقی زندگی خواهند کرد.

به گفته محققان، چاقی در حال حاضر رایج‌ترین شکل تغذیه بد در بیشتر کشورهاست.

بیش از ۱۵۰۰ محقق در این مطالعه شرکت کردند که شاخص توده بدنی بیش از ۲۲۰ میلیون نفر از بیش از ۱۹۰ کشور را بررسی کرده بودند.

به گفته بنیاد جهانی چاقی، عوامل زیادی در سرتاسر جهان باعث چاقی می‌شوند که شامل ژنتیک، بیولوژی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و افزایش دسترسی به غذاهای پر کالری که فاقد مواد مغذی ضروری هستند، است.