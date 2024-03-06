به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی سه شنبه شب در مراسم تکریم و معارفه مدیر تأمین اجتماعی شهرستان دشتستان به اهمیت و نقش تأمین اجتماعی در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان دشتستان نسبت به سایر شهرستان‌های استان دارای شرایط ویژه ای مانند تعدد شهر و روستاها و همچنین پراکندگی آنها است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: با توجه به این شرایط نقش مدیران تأمین اجتماعی در راستای جلب رضایت جامعه بزرگ کارگری و کارفرمایی و سایر بیمه شدگان در این شهرستان بسیار تأثیر گذار است.

وی همچنین خواستار تعامل بیشتر مجموعه تأمین اجتماعی شهرستان با کارفرمایان و کارگران شد و تاکید کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد نیاز است تعامل کامل بین مجموعه کارگری و کارفرمایان در شهرستان و بیمه تأمین اجتماعی برقرار و رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی برای تحقق برنامه توسعه‌ای در این شهرستان جلب شود.

وی خواستار سرعت بخشی در روند ارائه خدمت به مردم توسط تأمین اجتماعی در شهرستان شد.

در این مراسم از زحمات «روح الله بورکی» تقدیر و «صداقت» به عنوان مدیر جدید تأمین اجتماعی شهرستان دشتستان معرفی شد.