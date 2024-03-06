به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به الجزایر در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند، گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «الاخباریه» تلویزیون ملی الجزایر داشت و به سوالاتی درباره موضوع فلسطین، روابط ایران و الجزایر، آخرین وضعیت مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی وی از نتایج و دستاوردهای هفتمین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز پاسخ داد و از جمله درباره مساله فلسطینیان غزه گفت: امروز نه تنها مردم منطقه بلکه مردم جهان از ظلم رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و فکر می‌کنم که اگر وضعیت اینگونه پیش برود، خشم جوانان همه ملت‌ها، چه در آمریکا و انگلیس و چه در دیگر کشورها و قاره‌های مختلف در هر نقطه‌ای به شکل دیگری جلوه‌گر خواهد شد.

مشروح این گفت‌وگوی تلویزیونی به شرح زیر است؛

مجری: جناب آقای رئیس جمهور، برای ما باعث افتخار است که در شبکه «الاخباریه» تلویزیون ملی الجزایر میزبان شما هستیم. حضرتعالی در سخنرانی‌تان در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به طور مفصل درباره فلسطین صحبت کردید. اگر ممکن است دلیل این میزان اهتمام نسبت به مساله فلسطین را بفرمائید.

رئیس جمهور: بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم از اینکه این دو روز در سرزمین کشور دوست و برادر الجزایر هستم و باید از دولت الجزایر برای برگزاری موفق اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز تشکر کنم. بی‌تردید همگرایی، همفکری و هم‌اندیشی بین کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند برای آینده اقتصادی منطقه مؤثر باشد.

بنده در ابتدای این نشست به دلیل اهمیت و حساسیت بسیار زیاد موضوع فلسطین و غزه، سخنم را با پرداختن به این مساله آغاز کردم، چرا که امروز مساله فلسطین نه فقط مساله جهان اسلام بلکه مساله جهان بشریت است و همه انسان‌های آزاده در دنیا نسبت به این موضوع حساس شده‌اند.

آنچه امروز در غزه تحت عنوان جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، محاصره غذایی و دارویی زنان و کودکان و ویران کردن خانه‌های مردم در حال وقوع است، با هیچ قانون و میثاق بین‌المللی همخوانی ندارد و یک رسوایی بزرگ برای غرب و باعث نمایان شدن چهره بدون رتوش و نقاب آمریکا برای مردم جهان است.

رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حالی این جنایات هولناک را مرتکب شده که ۷۵ سال است با اشغال سرزمین فلسطینیان، ویران کردن خانه‌ها، نابود کردن زمین‌های کشاورزی، کشتار زنان و کودکان و به بندکشیدن و شکنجه جوانان این سرزمین، فلسطینیان را از تمامی حقوقشان محروم کرده است.

امروز و با گذشت ۷۵ سال در حالی توجه جهانیان به غزه جلب شده و قلوب همه مردم جهان از این حجم از جنایت جریحه‌دار شده که متأسفانه آمریکا با همه توان از رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی، مالی و رسانه‌ای انجام می‌دهد و تأسف‌بارتر از آن سکوت مجامع بین‌المللی، بی‌توجهی سازمان‌های حقوق بشری و از کارآیی افتادن سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در قبال این جنایات است.

امروز در مقابل چشم همه جهانیان بزرگترین جنایت علیه بشریت صورت می‌گیرد و طبق آمار حداقل ۳۰ هزار نفر اعم از زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع غزه به شهادت رسیده‌اند. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آنچه که امروز برای مردم جهان روشن شده آن است که نظم فعلی و کنونی جهان نظم ناعادلانه‌ای است و با این سازمان‌ها و ساز و کارهای بین‌المللی نمی‌توان صلح و آرامش و امنیت را برای بشریت تضمین کرد.

در شرایطی که رژیمی جنایتکار، ظلم و جنایت را علیه مردمی مظلوم به نهایت رسانده و آمریکا و دیگر قدرت‌ها به جای مجازات جنایتکار، در ظلمی مضاعف به مظلوم فشار می‌آورند، قطعاً این وقایع باید زمینه‌ساز تغییر نظم جهانی از نظامی ناعادلانه و ظالمانه به نظمی عادلانه باشد.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از مظلومین و مستضعفین عالم را به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی خود در دستور کار داشته و امروز روشن‌ترین جلوه مظلومیت را می‌توان در فلسطین دید.

بحمدالله در این مساله کشور دوست و برادر الجزایر نیز با ما هم‌عقیده است و هر دو کشور نگاهی مشترک نسبت به احقاق حقوق حقه مردم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر داریم که این اشتراک مواضع نسبت به مساله فلسطین بسیار اهمیت دارد. امروز همچنین همه کشورهای مستقل با ما درباره آزادی فلسطین، تشکیل حکومت مستقل فلسطینی با محوریت قدس شریف و مجازات و کیفر رژیم صهیونیستی هم نظر و هم عقیده شده‌اند.

جناب رئیس جمهور در صورت امکان به نقش کشورهایی مانند الجزایر در توقف این جنگ که در شورای امنیت سازمان ملل نیز عضویت غیردائم دارند، اشاره‌ای بفرمائید.

معتقدم کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، رئیس و همه اعضا و اجزای این شورا مسؤولیتی مضاعف دارند و باید در این زمینه ایفای نقش کنند. یقین دارم کشور الجزایر نیز با توجه به مواضع خوبی که در مورد موضوع فلسطین دارد، حتماً می‌تواند در شورای امنیت نقش‌آفرینی کند و زبان گویای مردم مظلوم و مقتدر فلسطین باشد.

به رغم تلاش‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنگ و رفع محاصره غزه و همچنین جلوگیری از گسترش دامنه جنگ به منطقه، برخی ایران را به تلاش برای گسترش این جنگ متهم می‌کنند، اگر ممکن است نظرتان را در این زمینه بفرمائید.

معتقدیم که این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستند که به دنبال گسترش دامنه جنگ هستند. در شرایطی که مردم جهان از حجم جنایتگری در غزه به ستوه آمده‌اند، یک افسر آمریکایی در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در اعتراض به این جنایات خود را به آتش می‌کشد. وقتی مردم انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی با راهپیمایی‌های عظیم در خیابان‌ها، توقف حملات به مردم غزه و توقف حمایت از رژیم صهیونیستی را فریاد می‌زنند اما ترتیب اثری داده نمی‌شود و این دولت‌ها نمی‌خواهند صدای مردم خود و مردم دنیا را بشنوند، معنای دیگرش آن است که به دنبال گسترش دامنه جنگ هستند.

نکته مهم دیگر ریشه این وقایع ننگین است که به دروغ آغاز آن را به عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر نسبت می‌دهند، در حالی که تحلیل درست از ریشه این وقایع به ۷۵ سال ظلم و کشتار و شکنجه و زندانی کردن مردم فلسطین و در کنار آن ظلم به مردم لبنان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه باز می‌گردد.

امروز نه تنها مردم منطقه بلکه مردم جهان از ظلم رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و فکر می‌کنم که اگر وضعیت اینگونه پیش برود، خشم جوانان همه ملت‌ها، چه در آمریکا و انگلیس و چه در دیگر کشورها در قاره‌های مختلف در نقطه‌ای و به شکل دیگری جلوه‌گر خواهد شد.

با توجه به اشتراک مواضع میان جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در قبال مساله فلسطین و ضرورت توقف جنایات و حملات در غزه، چگونه می‌توان از ظرفیت عضویت این دو کشور در سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، برای استقرار صلح در منطقه استفاده کرد؟

ما در تلاش هستیم که از ظرفیت همه اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی در جهت ایجاد صلح و آرامش و امنیت و پیشرفت ملت‌ها استفاده کنیم. معتقدیم اگر امروز گروهی تحت عنوان رژیم غاصب و رژیم جعلی اسرائیل، منطقه و عالم را از ظلم و اجحاف و تعدی خود به ستوه می‌آورد، باید همه کشورها بر علیه آن با هم متحد شوند و مساله اولشان دور کردن این غده سرطانی از منطقه باشد و یقین داریم خون مطهر شهدای فلسطینی و مظلومان پایان رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد.

اگر ممکن است نظرتان را در خصوص روابط دوجانبه ایران و الجزایر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بیان بفرمائید.

روابط جمهوری اسلامی ایران و الجزایر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روابط بسیار خوبی بوده است. آنچه از دولت و ملت الجزایر در ذهن مردم ایران است، ملتی سلحشور، مقاوم و ضد استعماری است که در دفاع از سرزمین و برای بیرون راندن استعمارگران از خاک خود شهدای زیادی تقدیم کرده است و الجزایر نه فقط برای ملت ما بلکه برای همه ملت‌ها در دنیا به عنوان کشوری پیشرو در مقابله با استعمار جلوه کرده و این جلوه‌گری را همچنان حفظ کرده که سندی افتخارآمیز برای ملت الجزایر است.

ما معتقدیم روابط خوب سیاسی دو کشور باید در عمل نیز جلوه داشته باشد و یکی از زمینه‌های بسیار خوب آن حوزه اقتصادی و تجاری است. امروز به همت جوانان ایرانی که تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند، پیشرفت‌های بزرگی در جمهوری اسلامی ایران حاصل شده و کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه تجاری و اقتصادی به ویژه در صدور خدمات فنی-مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر حوزه‌ها به دست آورده و آماده انتقال تجربیات خود به الجزایر هستیم. ما هیچ مانعی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با الجزایر نمی‌بینیم.

شما در خصوص بخش اقتصادی صحبت کردید که خیلی مهم است. در خصوص ظرفیت‌های دو کشور و نگاه راهبردی و آینده‌نگر، چه پروژه‌های اقتصادی را برای همکاری متقابل در آینده در نظر دارید؟

فکر می‌کنم از جمله پروژه‌هایی که می‌توانیم با کشور الجزایر پیش برویم، هم در حوزه انرژی است و هم در حوزه تجارت، به ویژه نقل و انتقالات دریایی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همکاری در حوزه پولی و بانکی هم از مسائلی است که حتماً می‌تواند برنامه‌ریزی شود. همچنین زمینه‌ها و بسترهای بسیار خوبی به ویژه در حوزه علم و فناوری برای همکاری داریم. جمهوری اسلامی ایران تجربیات خوبی در حوزه علم و فناوری دارد و در این حوزه می‌توانیم همکاری‌های خوبی را با الجزایر داشته باشیم.

جناب رئیس جمهور در خصوص روابط دوجانبه صحبت کردم، همینطور روابط ایران با کشورهای عرب، مانع نزدیکی شما با برخی از کشورها چیست؟

ما با کشورهای عربی مشکل نداریم و علیرغم تلاش دشمن برای ایجاد ایران‌هراسی در کشورهای عربی و منطقه، امروز بحمدالله روابط خوبی با کشورهای عربی داریم.

دشمن دو کار را آغاز کرد، اول: ایجاد ایران هراسی و دوم: تلاش برای نزدیک کردن کشورهای عربی و اسلامی به رژیم صهیونیستی یا عادی‌سازی روابط. به نظرم دشمن و به ویژه آمریکایی‌ها در هر دو کار شکست خوردند. می‌خواستند با ایران هراسی، ما را منزوی کنند و ایران منزوی نشد، ایران امروز در سطح سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در نقش‌آفرینی بین‌المللی بیش از همیشه حضور دارد و یک کنشگر فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.

از سوی دیگر دشمن تلاش کرد روابط کشورهای اسلامی و منطقه را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کند تا برای این رژیم امنیت‌آفرینی کند که در این کار هم ناکام شد و نتوانست با عادی‌سازی برای رژیم صهیونیستی امنیت ایجاد کند. دلیلش این است که امروز شما می‌بینید حتی کشورهایی که به ظاهر روابط خودشان را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کردند، جلوی ملت‌های خودشان نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند، چه برسد به بیرون از کشور خودشان، یعنی سر خود را جلوی ملت‌های خود نمی‌توانند بلند کنند که چگونه این کار را انجام دادند. نزد ملت‌های خودشان شرمنده هستند، چون با رژیم سفاکی روابط خود را عادی کردند که دستش تا مرفق به خون ملت مظلوم فلسطین آلوده شده و امروز به عنوان سفاک‌ترین، جنایتکارترین، بی‌رحم‌ترین و منفورترین رژیم در دنیا مطرح است؛ چگونه کشوری می‌تواند سرش را جلوی ملت خود بلند کند و بگوید ما با این کشور ارتباط برقرار کردیم، یا روابط‌مان را عادی کردیم!

کسانی که دنبال عادی‌سازی روابط بودند، حقیقتاً از پشت به مردم فلسطین خنجر زدند و مردم فلسطین آنها را نخواهند بخشید. دلیل اینکه رژیم صهیونیستی این‌قدر جسور شده به خاطر این است که احساس می‌کند بعضی از کشورها در مقابل جنایت او بی‌تفاوت شده‌اند.

بنابراین نزدیکی اخیر و از سرگیری روابط شما با عربستان به ویژه رژیم صهیونیستی را ناراحت می‌کند، نظرتان چیست؟

ما با عربستان ارتباط داریم. روابط سیاسی ما برقرار شده و رژیم صهیونیستی حتماً از این توسعه روابط بین کشورهای اسلامی ناراحت شده و از اتحاد کشورهای اسلامی رنج می‌برد. حتی می‌توانم بگویم که رژیم صهیونیستی از این رنج و از این ناراحتی غیضی از جمهوری اسلامی پیدا کرده است که باید گفت مخاطب آن سخن قرآن کریم هستند که می‌فرماید «قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ».

جناب رئیس جمهور در هر گفت‌وگویی با یکی از مسؤولان ایرانی و به ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران، طبیعتاً یکی از سوال‌ها این است که پرونده هسته‌ای ایران و رابطه شما با غرب به کجا رسیده است. نکته و خبر تازه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران چیست؟

انرژی هسته‌ای حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است. ما باید از این موهبت در جهت رفاه و بهتر شدن زندگی مردم‌مان استفاده کنیم. انرژی هسته‌ای در پزشکی، صنعت، معدن، انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی استفاده‌های بسیاری دارد.

آنچه غربی‌ها و در رأس آنها آمریکایی‌ها از آن اعلام نگرانی می‌کنند، این است که ایران بخواهد از انرژی هسته‌ای در ساخت بمب اتم استفاده کند که بارها اعلام کرده‌ایم که ما از انرژی هسته‌ای به صورت صلح‌آمیز استفاده خواهیم کرد و تا کنون نیز هیچ‌گونه انحرافی در استفاده ایران از این انرژی و صنعت مشاهده نشده است. به هیچ‌عنوان هیچ‌گونه انحرافی نداشته‌ایم، چون آژانس انرژی اتمی بر صنعت هسته‌ای ما نظارت دارد و تا امروز ۱۵ بار به شکل رسمی اعلام کرده که صنعت هسته‌ای در ایران صلح‌آمیز است و هیچ‌گونه انحرافی ندارد، اما غربی‌ها به این اعلام‌ها پایبند نیستند؛ خودشان اعلام می‌کنند و خودشان هم این اعلام‌های رسمی را نقض می‌کنند.

امروز کشورهایی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می‌کنند که خودشان بمب اتم دارند و از فعالیت‌های کشوری ابراز نگرانی می‌کنند که تا امروز اثبات کرده که به دنبال بمب اتم نبوده و صرفاً دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.

نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که ما استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را حق مسلم جمهوری اسلامی می‌دانیم و در اقدامات‌مان انحرافی نداریم. این پایبندی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای به خاطر منع کشورهایی نیست که خودشان همه بمب هسته‌ای دارند، بلکه برآمده از اعتقاد و باور ماست. این کشورها چرا نگران رژیم صهیونیستی نیستند که خودش کلاهک‌های هسته‌ای دارد؟! چرا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگران رژیم صهیونیستی که دارای کلاهک هسته‌ای است و هیچ صلاحیتی هم در این زمینه ندارد، نیستند. در جریان همین جنایات رژیم صهیونیستی در غزه یکی از وزرای این رژیم رسماً مردم فلسطین را به استفاده از بمب هسته‌ای تهدید کرد.

اینها چرا نگران چنین رژیمی با چنین رویکردی نیستند، اما نگران جمهوری اسلامی ایران هستند که نه تنها بمب هسته‌ای ندارد، بلکه اقدامات هسته‌ای او هم صلح‌آمیز است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها این مساله را تأیید کرده است.

این خودش یک نکته قابل توجه برای مردم جهان است. معلوم است که مساله آنها ایران است نه بمب هسته‌ای، آنها دنبال اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران هستند که مقتدر است، روی پای خود ایستاده و صنعت هسته‌ای‌اش بومی‌سازی شده است. وقتی رژیم صهیونیستی اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کرد، فکر می‌کرد صنعت هسته‌ای در کشور ما زمین‌گیر می‌شود، اما دیدند فعالیت صنعت هسته‌ای همچنان ادامه دارد، چون این صنعت در کشور ما بومی شده است.

جمهوری اسلامی ایران در عین حال در راستای حسن نیت هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرد. هر زمان که میز مذاکره بین ما بوده و در چارچوب مذاکرات «۱+۵»، «۱+۴» ما میز مذاکره را ترک نکردیم و سخن حق و منطقی‌مان را به اعضای جلسه و دنیا اعلام کرده‌ایم.

در حال حاضر نیز میز مذاکره را ترک نکردیم چرا که ما منطق داریم و کسی که منطق دارد نگران مذاکره نیست. ما یک قرار و توافقی داشتیم که بزرگترین ناقض این قرار آمریکایی‌ها بودند. آمریکایی‌ها رسماً آمدند قرارداد را جلوی چشم همه مردم جهان نقض کردند و زیر پا گذاشتند. نه اینکه ترامپ این کار را کرده باشد، اصلاً ماهیت آمریکا، ماهیت نقض پیمان و قرارداد است. قرآن کریم در مورد اینگونه قدرت‌های سلطه‌گر می‌فرماید اینها پیمان‌شکن هستند. آمریکایی‌ها رسماً از این پیمان خارج شدند و اروپایی‌ها هم به قرار خودشان پشت پا زدند و به تعهدات خود عمل نکردند. آن کس که به این قرارداد هسته‌ای عمل کرد فقط جمهوری اسلامی ایران بود. پس اولاً ایران میز مذاکره را ترک نکرده، دوماً نقض‌کننده پیمان آمریکایی‌ها بودند و اروپایی‌ها هم تاکنون به تعهدات خودشان پایبند نبودند.

اما اینکه ما می‌خواهیم چه کار کنیم، باید بگویم که فعالیت‌های هسته‌ای ما هیچ‌گونه انحرافی ندارد و معتقدیم استفاده از این صنعت برای پیشرفت کشور ما مؤثر است و لذا نمی‌توان آن را کنار گذاشت.

در پایان این گفت‌وگو اجازه دهید یکبار دیگر به نقطه اول برگردیم، آیا هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در الجزایر برگزار شد، زمینه‌ای برای گسترش و تنوع بخشیدن به همکاری‌ها خواهد بود؟

معتقدم مباحثی که در هفتمین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز مطرح شد، نکات قابل توجهی بود و حتماً دبیرخانه باید آنها را جمع‌بندی کند تا بتوانیم یک گام در جهت همکاری بیشتر بین کشورهای صادرکننده گاز برداریم.

بنده در این نشست اعلام کردم که جمهوری اسلامی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال تجربیات خود در حوزه انرژی و گاز به دیگر کشورها آمادگی دارد. سخنان جناب آقای عبدالمجید تبون هم گرایش به همین نگاه داشت.

با عنایت به سخنان رئیس محترم جمهوری الجزایر در این جلسه و نیز نگاهی که در این نشست بین اعضا وجود داشت، همه باور دارند که با توجه به نیازی که امروز منطقه و جهان به گاز دارد، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز باید با هم همکاری بسیار نزدیکی داشته باشند. همچنین تعامل کشورهای مصرف‌کننده با تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز نیز بسیار حائز اهمیت است. امیدوارم این مجمع بتواند با ریاست آقای عبدالمجید تبون گامی بلند در جهت ارتقای همکاری، همگرایی و پیشرفت کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز در منطقه و جهان بردارد.

شما در جریان سفر الجزایر و همچنین از یک مکان دینی یعنی مسجد جامع الجزایر بازدید کردید. در آستانه ماه رمضان هستیم، اگر پیامی در این خصوص برای مردم الجزایر به ویژه جوانان دارید، بفرمائید.

ابتدا باید از همه دست‌اندرکاران و به خصوص شخص آقای رئیس جمهور برای ساخت این مسجد جامع و بزرگ در الجزایر تقدیر و تشکر کنم. مسجد محل عبادت پروردگار متعال و ارتباط با خداست. جمعیت عظیمی که در این مسجد گرد خواهند آمد و مراکز علمی و فرهنگی که در این مسجد فعال شده و خواهد شد، حتماً برای کشور الجزایر موجب افتخار خواهد بود. بنده دیشب در بازدیدی که از مسجد جامع الجزایر داشتم، این حرکت بسیار زیبا و ارزشمند را مورد تقدیر و تشکر قرار دادم.

از جمله کارکردهای مهم مسجد، علاوه بر محل عبادت پروردگار متعال و ارتباط بین مسلمانان، ارتباط بین این مسجد و مسجدهای دیگر و مراکز فرهنگی داخل و خارج از الجزایر با یکدیگر است.

اطلاع مردم مسلمان از وضعیت و شرایط مسلمانان دیگر کشورها، به ویژه مردم فلسطین بسیار اهمیت دارد. در این مسجد نشانه‌هایی گذاشته شده تا مردم همیشه فلسطین را به یاد داشته باشند و دیدن این نشانه‌ها بسیار برای بنده ارزشمند بود.

امیدوارم این مرکز برای عبادت، خصوصاً در آستانه ماه مبارک رمضان مرکزی آرامش‌بخش برای مردم عزیز و به ویژه جوان‌های عزیز الجزایری باشد و همواره این ارتباط را با همه مسلمانان به ویژه مسلمانان مظلوم در فلسطین حفظ کنند. امید داریم که خداوند متعال به حق این ماه مبارک رمضان، ظالمان و ستمگران و کسانی را که نسبت به مردم فلسطین ظلم کردند، نابود و انشاالله مردم مظلوم و مقتدر فلسطین را آزاد کند و انشاالله قدس شریف آزاد شود.

همچنین امیدوارم که خداوند متعال به مردم الجزایر و به جوان‌های عزیز الجزایری توفیق عنایت کند که همواره در زندگی خودشان مسلمان زندگی کنند و طریق صلح و امنیت و آرامش را انشاالله بتوانند همیشه در زندگی داشته باشند.