طرح «کتابخانه گردی» در مشگین شهر برگزار می شود

حمیده صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور و به منظور معرفی خدمات و کارکردهای کتابخانههای عمومی، طرح کتابخانه گردی همزمان با سراسر کشور در کتاب خانه عمومی سعدالدین وراوینی مشگین شهر اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس کتابخانههای منتخب شامل کتابخانههای تازهتأسیس، کتابخانههای دارای جاذبههای خدمات و فعالیت در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه میزبان مردم، مسئولین، شخصیتهای مرجع و دستگاههای استانی و شهرستانی خواهند بود.
رییس کتابخانه های عمومی مشگین شهر افزود: در آستانه آغاز سیزدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی میباشیم و با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، شناسایی و معرفی کتابهای فاخر متناسب با فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) هر ساله در سراسر کشور برگزار میشود امسال هم این جشنواره در بخشهای فردی، گروهی و خانوادگی به دو شیوه مکتوب و الکترونیک با معرفی منابع به چهار گروه سنی خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال با محوریت معارف رضوی برگزار میشود.
صادقی گفت: تقدیر از برگزیدگان استانی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی از دیگر برنامههایی است که در این ایام در کتابخانههای منتخب برای اجرای طرح «کتابخانهگردی» که همزمان در ۴۶۰ کتابخانه عمومی سراسر کشور اجرا خواهد شد.
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