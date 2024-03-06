به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته بیست و یکم پیگیری می شود.

نفت و ذوب آهن در اولین دیدار این روز، مهمترین رقابت هفته را رو در روی هم برگزار می کنند. آبادانی ها که چد هفته‌ای با حضور حامد حدادی رقابت های‌شان جذاب تر از قبل پیگیری می شود، در شرایطی میزبان این بازی هستند که علاوه بر رقابت با اصفهانی ها برای پیروزی و جبران شکست دور رفت، رقابت دورادوری هم با مهرام برای گرفتن جایگاه چهارمی این تیم دارند.

از طرفی ذوب آهن هم امتیاز کامل این دیدار را هدف قرار داده است، امتیازی که تاثیری برای صعود و صدرنشینی این تیم ندارد اما کمک می کندتا جایگاه دومی حفظ شود حی اگر طبیعت با بهترین نتیجه ممکن امتیاز رقابت با لیموندیس را از آن خود کند.

حداقل بر روی کاغذ بازیکنان طبیعت کار سختی برای رسیدن به این نتیجه و تکرار برد دور رفت ندارند و چه بسا آنها در این بازی بیشتر به دنبال آماده کردن خود برای دیدار مهم و حساس هفته پایانی برابر شهرداری گرگان باشند. چه بسا گرگانی ها هم با همین نگاه رقابت با آورتا را دنبال کنند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان (ساعت ۱۵)

* طبیعت - لیموندیس شیراز (ساعت ۱۵:۳۰)

* رعد پدافند هوایی - مهرام (ساعت ۱۶)

* آورتا ساری - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶)

* مس رفسنجان - کاله مازندران (ساعت ۱۶)

* فولاد هرمزگان - مس کرمان (ساعت ۱۶)

جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال پیش از دیدارهای هفته بیست و یکم به این شرح است: