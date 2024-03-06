به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح چهارشنبه شانزدهم اسفند با میانگین ۹۵ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان‌های پروین اعتصامی و ۲۵ آبان با ۹۲، میدان انقلاب و رهنان با ۹۳، پارک زمزم با ۹۷، بزرگراه خرازی با ۱۰۰، سپاهان‌شهر با ۷۸، خیابان فرشادی با ۷۷، خیابان فیض با ۸۸، بولوار کاوه با ۷۶، کردآباد با ۹۱، خیابان میرزا طاهر با ۵۸ و ولدان با ۸۷ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

امروز شاخص هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۱۵۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۲۷ و زینبیه با ۱۱۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۶۹ و شاهین شهر با ۷۸ و مبارکه با ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول و در زرین شهر با ۱۱۵ ناسالم برای گروه‌های حساس و در قهجاورستان با ۱۵۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.