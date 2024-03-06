افتتاح نمایشگاه ضیافت و بهاره در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بهاره بیرجند امشب با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در قالب ۲۱۰ غرفه در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد.

بر اساس این گزارش نمایشگاه بهاره بیرجند شب گذشته با حضور جواد اشرفی، فاصلی فر فرماندار بیرجند، و مدیران کل صمت و تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف بیرجند در محل نمایشگاه بین‌المللی افتتاح شد.

این نمایشگاه در قالب ۲۱۰ غرفه و در فضای دو هزار و۵۰۰ متر مربعی افتتاح شد که از ۲۱۰ غرفه آن ۱۵ غرفه به ارائه اقلام اساسی تنظیم بازار اختصاص یافته است.

غرفه داران نمایشگاه بهاره از استان‌های رضوی و تبریز و بیشتر از خراسان جنوبی هستند که کالاهای خود را با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصد ارائه می‌کنند.

این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ اسفند، صبح ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر چهار تا ۹ پذیرای بازدید کنندگان است.

معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در بازدید از غرفه‌های نمایشگاه بهاره با تعدادی از غرفه داران صحبت کرد و بر نظارت بازرسان صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف بر فروش کالاهای نمایشگاه و همچنین رعایت ضوابط عفاف و حجاب توسط غرفه داران تاکید کرد.