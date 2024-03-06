به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح چهارشنبه در مانور استانی ارائه خدمات به زائران نوروزی اظهار کرد: ابتدا از ملت ایران به دلیل حماسه‌سازی در انتخابات ۱۱ اسفند قدردانی می‌کنم.

شهردار مشهد مقدس بیان کرد: بهمن و اسفندماه سال جاری پر از مناسبت بود؛ اعیاد رجبیه، شعبانیه، راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات و در ادامه راه بهار قرآن و طبیعت.

وی افزود: در شهرداری ستاد مناسبت‌های شهری را به صورت مستمر داریم که ۸ کمیته ذیل آن فعالیت می‌کنند. در بخش مراسم و برنامه‌های استقبال از بهار و ستاد خدمات سفر ۲۳۰ ردیف خدمت در ۶ حوزه تعریف شده است.

قلندر شریف ادامه داد: شهر تکانی را بیش از یک ماه است که در مشهد آغاز کرده‌ایم. ضمن اینکه ۵ ماه است برنامه‌های ویژه استقبال از بهار در ستادهای شهرداری آغاز شده است.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: شهر را به صورت ویژه نظافت کرده و گل‌آرایی می‌کنیم، البته یک هفته به دلیل برودت هوا این فعالیت‌ها با کندی پیش رفت، اما در حال حاضر به صورت ویژه این اقدامات را آغاز کرده‌ایم.

وی گفت: در موضوع فضای سبز اقدامات خاصی انجام می‌شود. ۱۵ میلیون بوته گل در حال کاشت است. بیش از هزار و ۱۰۰ المان گل در سطح شهر داریم. تعدادی از آن‌ها جدید و تعدادی از آن‌ها بازسازی خواهد شد.

قلندر شریف خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ گلدان بزرگ و شهری را آماده کرده‌ایم که در سطح شهر جانمایی می‌شود. مازاد بر آن ۲۲۰۰ گلدان بزرگ را در منطقه ثامن جانمایی خواهیم کرد.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: ۳۵۰ المان شهری را در حوزه‌های مختلف فرهنگی در نقاط مختلف شهر جانمایی کردیم. ۲۰ المان ویژه دائم در شهر که مناسبتی است در شهر نصب خواهد شد که دارای پیام‌های خاص و مناسبتی است.

وی بیان کرد: به صورت ویژه برای اولین بار در کشور، جشنواره هنرهای نوری به وسعت ۶ هکتار را در بوستان کوهسنگی مشهد خواهیم داشت. این جشنواره سال گذشته در کوهسنگی مشهد به وسعت ۲ هکتار برگزار شد.

قلندر شریف افزود: در حوزه موضوعات فرهنگی جشنواره‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی با محوریت مساجد و مدارس را خواهیم داشت که آن را مردمی‌سازی خواهیم کرد.

شهردار مشهد مقدس افزود: در حوزه حمل‌ونقل بسیج ویژه‌ای را در ایام خاص داریم که در ایام خاص سرویس‌دهی رایگان را خواهیم داشت. سرفاصله قطار شهری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد به صورت ویژه در ایام نوروز پای کار آمده است، گفت: از شهروندان تقاضا دارم مراقب همکاران ما در حین کار باشند. رانندگان دقت کنند که حادثه‌ای در طول مسیر برای همکاران ما ایجاد نشود.