مردم «ستون اصلی» امنیت ملی ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی‌اکبر احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی صبح امروز چهارشنبه در همایش روایت پیشرفت چهل سالگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) که در این دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: امنیت ملی و مصادیق امنیت ملی، فراتر از برداشت‌های سنتی و گذشته است و امروز به همه حوزه‌های زندگی انسان ارتباط دارد.

وی افزود: امنیت ملی دیگر نظریه و حرف نیست و امروز ما در میدان با آن درگیر هستیم. در چند روز اخیر بخش عمده‌ای از درگیری ما با دشمنان در حوزه اجتماعی، در انتخابات بود؛ دشمن بر سر عدم حضور مردم در انتخابات شرط بسته بود.

احمدیان گفت: در حوزه اقتصادی، هر روز دقیق یک تحریم و یک هجمه علیه ما صورت می‌گیرد. در حوزه حقوق بشر و مانند آن‌ها فعال هستند و غرب از تحریم به عنوان یک سلاح در مقابل هر کشور که راه او را نمی‌روند و تبعیت نمی‌کنند، استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز امنیت ملی همه حوزه‌های کشور و زندگی را در برمی‌گیرد گفت: اگر غیر از این نگاه کنیم، باخته‌ایم چراکه در مورد انقلاب اسلامی این موضوع بسیار عمیق‌تر مصداق دارد برای اینکه اصولاً ستون اصلی امنیت ملی ما، مردم هستند.

احمدیان افزود: امنیت ملی ما به شدت با مردم گره خورده است؛ ما تقریباً بدون مردم از امنیت ملی در هیچ حوزه‌ای برخوردار نیستیم؛ انقلاب اسلامی توسط مردم به پیروزی رسید و تاکنون هر جا که مردم بوده‌اند، توفیق داشته‌ایم؛ سپاه هم با مردم شکل گرفت.

وی ادامه داد: سپاه بدون حضور و پشتیبانی مردم هیچ توفیقی نمی‌توانست کسب کند؛ ما در گذشته تصورمان از مردم این بود که باید زندگی‌مان شبیه مردم باشد؛ در صورتی که بخش عمده مردمی‌بودن سپاه پاسداران، در دفاع مقدس رقم خورد.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه دانشگاه امام حسین (ع) باید نقش مهمی در مردمی‌کردن و مردمی‌ماندن سپاه داشته باشد گفت: این دانشگاه از گذشته نیز افقی برای خود داشت و آن تمدن‌سازی بود.

احمدیان با بیان اینکه معتقدم در تمدن‌سازی سه چیز باید وجود داشته باشد گفت: اصولاً جوامع یا تمدن‌ساز هستند یا تمدن‌پذیر که وجه تمایزشان این است که کشورهای تمدن‌ساز، به سوالات در حوزه نظر و عمل پاسخگو هستند؛ ما امروز پرسش‌هایی در حوزه نظر و نیازهایی در حوزه عمل داریم که پاسخ نداده‌ایم.

وی گفت: ما در حوزه اقتصادی جهاد نکرده‌ایم؛ در حالی رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که حکم جهاد اقتصادی را در این زمینه داده‌اند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: دومین مورد این است که پاسخ‌هایی که می‌دهیم، باید همخوان با جنس و اعتقادات مردم باشد و سومین مورد این است که باید ساختمان تمدنی خود را بسازیم تا تمدن‌مان ظهور و بروز با شکوهی داشته باشیم؛ امروز در حوزه دفاعی نیز تمدن‌سازی را داشته‌ایم.

احمدیان تاکید کرد: تصور نکنید که فقط روسیه به دنبال تجهیزات دفاعی ایران است؛ خیلی از کشورها به دنبال خرید سلاح‌ها و تجهیزات ایران هستند؛ کره، روسیه، آلمان و بسیاری از کشورها درصدد خرید آب سنگین از ایران هستند و طبق گزارش آمریکایی‌ها، بهترین کیفیت آب سنگین دنیا را ایران دارد؛ بنابراین باید تولید علم را به تولید ثروت مبدل کنیم.

وی تاکید کرد: ما در جنگ، اگر می‌خواستیم طبق عرف نیروهای مسلح جهانی عمل کنیم، قطعاً توفیقی کسب نمی‌کردیم؛ ما باید در میدان عمل، تجربه کسب کنیم تا به توفیق برسیم.