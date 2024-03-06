به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «توافق‌نامه» نوشته فیلیپ کلودل و کارگردانی کورش سلیمانی که آذر و دی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه رفته بود، قرار است دوباره در سالنی جدید اجرا شود.

این اثر نمایشی از ۱۶ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه ملک روی صحنه می‌رود. پیش‌فروش بلیت‌های این اثر نمایشی از ۲۰ اسفند در سایت تیوال آغاز می‌شود. در آستانه آغاز بلیت فروشی از پوستر جدید این اثر نمایشی نیز رونمایی شد.

«توافق‌نامه» با بازی (به ترتیب حضور در صحنه) بهنام تشکر، کورش سلیمانی‌ و رامین‌ ناصرنصیر در اجرای قبلی خود در تماشاخانه ایرانشهر با استقبال روبه‌رو شد و طی ۳۵ اجرا بیش از ۷۴۰۰ تماشاگر آن را تماشا کردند.

این نمایش یک درام اجتماعی است که مسایل مهم انسانی را در فضایی باورپذیر و گاه طنزآمیز مطرح می کند. ماجرا از این قرار است که ۲ دوست قدیمی و میانسال یعنی دُنی که بازیگری است متوسط و مارتَن که نمایشنامه‌نویسی است ناموفق در آپارتمان خالی و آماده فروش دنی با یکدیگر روبرو می شوند. در انتظار خریدار بین آن‌ ۲ گفت‌وگوها و اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می‌دهد. آمدن شخصیت خریدار- دووال- از میانه داستان، موقعیت‌هایِ جدیدی را پدید می‌آورد.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از نویسنده: فیلیپ کلودل، مترجم: شهلا حائری، کارگردان: کورش سلیمانی، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراح گرافیک: مجید کاشانی، طراح نور: رضا خضرایی، عکاس و ساخت تیزر: مصطفی قاهری، گوینده تیزر: منوچهر زنده‌دل، طراح صفحات مجازی: معراج قنبری، انتخاب موسیقی: گلناز نویدان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محمدحسن درباغی فرد، کاری از گروه تئاتر بیستون.