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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت:

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ هفته آینده تعیین می‌شود

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ هفته آینده تعیین می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ان‌شاءالله از هفته آینده، جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: عصر روز گذشته نیز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت اما درباره حداقل دستمزد نبود.

مرتضوی درباره اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: استقبال مردم از این طرح بالای ۸۵ درصد بوده است؛ اکنون با همت همکاران عزیز ما، تمهیدات لازم برای اجرای مرحله دوم آن به عمل آمده که امیدواریم بتوانیم آن را با موفقیت اجرا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سازوکار و جزئیات اجرای مرحله دوم، هیچ تفاوتی با مرحله نخست ندارد.

کد مطلب 6047893
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      0 0
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      لطفا برای کالا برگ فروشگاه معرفی کنید سوپر مارکتها زوری 2شیشه خیار شور میزارن وگرون حساب میکنن
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اقای وزیر شما که اختیاری برای تعیین دستمزد ندارید از بالا دیکته میکنند و شما هم تصویب میکنید همان ۲۰ درصد خواهد بود خدا پدر روحانی را بیامرزه منو ۳۸ درصد افزایش داده بود
    • فرهاد غفارزاده. IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      شب شما بخیر. اسم من فرهاد غفارزاده است. من ساکن شهرک اندیشه تبریز هستم. من الان بیکار هستم و دنبال کار می گردم.
    • فرهاد غفارزاده. IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عصر شما بخیر. اسم من فرهاد غفارزاده است. من ساکن شهرک اندیشه تبریز هستم. الان شما می خواهید کدام سامانه را باز بکنید. به نظر من سامانه جست و جوی شغل را باز بکنید.
    • ف،شریفی IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      شماهمیشه جوری به کارگرحقوق میدید که همیشه لنگ حداقل های معیشتیش باشه ۴۴ساله به کارگرو کارمند،جماعت ،داره ظلم میشه
    • فرهاد غفارزاده. IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام با عرض خسته نباشید و صبح شما هم بخیر. اسم من فرهاد غفارزاده است. من ساکن شهرک اندیشه تبریز هستم. شنیده ام شما گفته اید باهتون کار ندارم راست است یا نه. اگر راست باشد خوب می شود.
    • صمد IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      هر تصمیمی طبق ماده 41 قانونکار چنانچه پایین تر از نرخ تورم یعنی کمتر از 45 درصد باشد عادلانه نبوده و کارگران و بازنشستگان را راضی نمیکند و این افزایش باید برای کلیه کارگران و بازنشستگان صورت پذیرد و چنانچه میخواهند برای حداقل بگیران محبت اضافی داشته باشند باید به این رقم اضافه شود
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کجا ساعت کاری کارمند دولت با کارمند و کارگر بخش خصوصی که بدون هیچ مزایایی حتی روز رو نمیبینه تا بووووق سگ سر کاره یکی هست
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام چرا دولت می‌خواهد در زندگی خصوصی کارگران وارد شود. به توصیه شما ازدواج کردیم و طلاق گرفتیم. مهریه می‌دهیم و هزینه زندگی دوبرابر شد. حالا حق عائله مندی به مطلقه نمی‌دهند. یک سوم جامعه کارگری جدا شده اند. فقط میخواهید با حق عائله مندی آبروی کارگر را پیش کارفرما ببرید و کار فرما بداند کارگر زن
      • منصور IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        0 0
        ۶۵۰۰حقوق میگیرم بازنشسته هستم شمابیایدپولیکماه برای ما تنظیم کنید شماکه میدانم نمی‌توانید اقتصاددان تنظیم کند

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