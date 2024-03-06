به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ان‌شاءالله از هفته آینده، جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: عصر روز گذشته نیز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت اما درباره حداقل دستمزد نبود.

مرتضوی درباره اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: استقبال مردم از این طرح بالای ۸۵ درصد بوده است؛ اکنون با همت همکاران عزیز ما، تمهیدات لازم برای اجرای مرحله دوم آن به عمل آمده که امیدواریم بتوانیم آن را با موفقیت اجرا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سازوکار و جزئیات اجرای مرحله دوم، هیچ تفاوتی با مرحله نخست ندارد.