به گزارش خبرنگار مهر، سیروس بیک بکان صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تولید جهش در دیمزارها یکی از طرح‌هایی است که در حال حاضر با همکاری ستاد فرمان امام خمینی (ره) در استان اجرا می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح در سال گذشته در سطح ۳۲ هزار هکتار اجرایی و خدمات بسیار خوبی به کشاورزان ارائه شد و حدود ۶۹ دستگاه ادوات از طریق خط اعتباری طرح جهش تولید در دیمزارها با کارمزد چهار درصد بین کشاورزان توزیع شد.

وی ادامه داد: امسال طرح تولید جهش در دیمزارها در حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری اجرایی شده که از این میزان ۴۵ هزار هکتار زیرکشت گندم و ۱۲ هزار هکتار نیز زیر کشت جو است.

بیک بکان عنوان کرد: در سال جاری از طریق طرح‌های الگویی میزان ۳۷۵۰ کیلوگرم بذور گواهی شده بین کشاورزان توزیع شد که عدس و نخود نیز از جمله ارقامی جدیدی بودند که در این طرح توزیع شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به توزیع بذور علوفه‌ای در استان، اضافه کرد: امسال بالغ‌بر ۲۰ تن از این بذور از طریق عاملیت‌های توزیع در استان بین کشاورزان توزیع شد همچنین در سال جاری توزیع دانه‌های روغنی نیز در عرصه‌های دیم استان صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در سال جاری بالغ‌بر ۸۰۰ هکتار از مزارع دیم در چهارمحال و بختیاری که هرساله به صورت آیش باقی می‌ماند زیر کشت نخود و عدس رفتند همچنین حدود یک هزار هکتار از این اراضی زیرکشت نباتات علوفه‌ای مانند ماشک و نخود علوفه‌ای قرار گرفتند که با توجه اینکه دامپروری در این استان رواج بالایی دارد این امر در تأمین علوفه مورد نیاز اثرگذاری بالایی دارد.

بیک بکان با اشاره به توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: امسال در سطحی حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی دیم استان کشت گیاهان دارویی انجام شده که این امر می‌تواند برای کشاورزان موجب درآمدزایی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سال گذشته حدود ۸۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم دیم در بین کشاورزان توزیع شد اما با توجه به استقبال خوب کشاورزان این رقم در سال جاری به ۱۸۰۰ تن رسید و در این زمینه شاهد ۱۲۰ درصد رشد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص بذر اصلاح شده جو دیم نیز سال گذشته حدود ۳۰۰ تن توزیع داشتیم اما امسال این رقم به ۳۸۰ تن رسید.