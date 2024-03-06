تولید ۷۰ درصد مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی در داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، صبح امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند در مراسم تحویل ۱۴ دستگاه هموژنایزر ساخت داخل به مراکز پزشکی قانونی استانها گفت: یکی از مهمترین بخشهای آزمایشگاهی سازمان، آزمایشگاه سم شناسی و واحد استخراج است و عملکرد درست این واحد منجر به حصول نتیجه صحیح در آزمایشهای سم شناسی خواهد شد.
وی با اشاره به کاربرد و اهمیت دستگاه هموژنایزر در آزمایشگاه سم شناسی، افزود: در سم شناسی، استخراج و هموژن سازی مهمترین مرحله انجام آزمایش است که خوشبختانه با ساخت و تولید دستگاه هموژنایزر توسط مرکز تحقیقات بخش قابل توجهی از آزمایشگاههای سازمان مجهز به دستگاه هموژنایزر داخلی شده است.
قادی پاشا تصریح کرد: دستگاه هموژنایزر داخلی به مراتب مزایایی بیشتر از نمونه خارجی دارد ضمن آنکه تعمیرات و تأمین قطعات آن نیز با سهولت بیشتری انجام میشود.
وی یادآور شد: پیش از این هشت آزمایشگاه سم شناسی قانونی دستگاه هموژنایزر داخلی را تهیه کرده بودند و امروز نیز ۱۴ دستگاه به استانها تحویل میشود که بر این اساس ۲۲ مرکز پزشکی قانونی در آزمایشگاه سم شناسی خود از دستگاه هموژنایزر داخلی استفاده میکنند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه سیاست اصلی سازمان رسیدن به خودکفایی در تولید مواد و تجهیزات است، اظهار داشت: با تلاش و پشتکار نخبگان جوان مرکز تحقیقات طی سالهای اخیر بخشی از مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز سازمان تولید شد که در شرایط اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، در پاسخگویی به موقع به پروندهها و تسهیل امور مراجعین بسیار تأثیر گذار بوده است.
وی به ساخت کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل تحریمها و نیز شرایط کرونایی حاکم بر جهان، در مقاطعی به شدت برای تأمین مواد مصرفی خود از جمله کیتهای تعیین هویت ژنتیکی با مشکل مواجه بودیم، اما امروز به جایی رسیدهایم که کیت تعیین هویت با استانداردها و قابلیتهایی به مراتب بالاتر از نمونههای خارجی توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تولید میشود که به دلیل متناسب سازی با ساختار ژنتیکی جمعیت کشورمان، نتایج دقیقتری را به دست میآورد.
قادی پاشا با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی به دلیل حساسیت و نوع کار خود نمیتواند از تجهیزات و از جمله کیتهای نامعتبر و یا با استانداردهای حداقلی استفاده کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی توسط مرکز تحقیقات و در داخل کشور تولید میشود و برنامه پیش رو آن است که تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور کامل در تأمین مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک به خودکفایی برسیم.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی همچنین با بیان اینکه سازمان به طور جدی از نخبگان و دانشمندان حمایت و از طرحهای کاربری آنان استقبال میکند، گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با قدرت و جدیت در حال ساخت و تولید دستگاههای مورد نیاز سازمان تا رسیدن به خودکفایی است و هر گام رو به جلوی ما در رسیدن به خودکفایی و پشت سر گذاشتن تحریمهای ظالمانه، کمک به اقتدار و افزایش توانمندی کشور است.
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