پرونده ویژه طرح کلان «شهر مولد کشاورزی» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شهر مولد کشاورزی یکی از ۲۰ طرح ویژه رئیس‌جمهور است و بر همین اساس در نشستی، مفاد تدوین شده طرح بررسی و مراحل اجرایی و عملیاتی آن با حضور نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، حاج محمد رئیس قرارگاه تحول و پیشرفت کشاورزی و مؤسسه جهاد توسعه و جمعی از کارشناسان طرح مورد بحث، تبادل نظر و بررسی دقیق کارشناسانه قرار گرفت.

در این نشست، پس از طرح موضوعات مرتبط با طرح و اقدامات صورت گرفته جهت تحقق و اجرای آن در سطح کشور، دستور لازم جهت پیگیری سریع موضوعات مطرح شده و رفع مشکلات و چالش‌ها صادر و مصوباتی به کارگروه‌های مجری این پروژه بزرگ ابلاغ شد.

تحقق کامل ردیف بودجه طرح در سال ۱۴۰۲ و تثبیت ردیف در بودجه ۱۴۰۳، ایجاد صندوق شهر مولد کشاورزی، بهره‌گیری از ظرفیت اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در اجرای طرح از مهمترین مصوبات این جلسه بود.