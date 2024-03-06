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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

پرونده ویژه طرح کلان «شهر مولد کشاورزی» بررسی شد

پرونده ویژه طرح کلان «شهر مولد کشاورزی» بررسی شد

پرونده ویژه طرح کلان «شهر مولد کشاورزی» در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرای جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شهر مولد کشاورزی یکی از ۲۰ طرح ویژه رئیس‌جمهور است و بر همین اساس در نشستی، مفاد تدوین شده طرح بررسی و مراحل اجرایی و عملیاتی آن با حضور نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، حاج محمد رئیس قرارگاه تحول و پیشرفت کشاورزی و مؤسسه جهاد توسعه و جمعی از کارشناسان طرح مورد بحث، تبادل نظر و بررسی دقیق کارشناسانه قرار گرفت.

در این نشست، پس از طرح موضوعات مرتبط با طرح و اقدامات صورت گرفته جهت تحقق و اجرای آن در سطح کشور، دستور لازم جهت پیگیری سریع موضوعات مطرح شده و رفع مشکلات و چالش‌ها صادر و مصوباتی به کارگروه‌های مجری این پروژه بزرگ ابلاغ شد.

تحقق کامل ردیف بودجه طرح در سال ۱۴۰۲ و تثبیت ردیف در بودجه ۱۴۰۳، ایجاد صندوق شهر مولد کشاورزی، بهره‌گیری از ظرفیت اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در اجرای طرح از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 6048160

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