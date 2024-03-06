ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به آرامستان در پنجشنبه غریبان و آخرسال

حجت الاسلام هادی کماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن پنجشنبه غریبان و پنجشنبه آخرسال طبق سنوات گذشته از ورود خودروهای شخصی به آرامستان کرمانشاه ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در ۲ پنجشنبه پایانی سال تنها درهای عابر رو برای تردد زائران پیاده باز خواهد بود.
رئیس آرامستانهای شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از شهروندان کرمانشاهی که در این ۲ روز قصد دارند به زیارت اهل قبور بروند درخواست کمال همکاری برای کنترل ترددها و کاهش ترافیک مسیرهای نزدیک به آرامستان را داریم.
وی ادامه داد: تصمیم اتخاذ شده در راستای رفاه و سهولت در تردد شهروندان بوده است.
به گفته حجت الاسلام کماسی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۴۵ دستگاه ون، ۲۵ دستگاه اتوبوس داخل محوطه آرامستان وظیفه جا به جایی زائران اهل قبور در این ۲ پنجشنبه پایانی سال بر عهده خواهند داشت.
وی همچنین به آماده سازی پارکینگها در اطراف آرامستانهای کرمانشاه اشاره کرد و افزود: پارکینگهایی با استفاده از ظرفیت مدارس اطراف آرامستان و زمینهای اطراف تدارک دیده شده تا شهروندان به راحتی بتوانند در این ۲ پنجشنبه به آرامستان مراجعه کنند و پیشنهاد به مراجعه کنندگان این است از وسایل نقلیه عمومی جهت عزیمت به آرامستان استفاده کنند.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه گفت: محدودیت تردد خودرو شخصی از صبح روز پنجشنبه غریبان و پنجشنبه آخر سال تا اذان مغرب ادامه دارد.
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