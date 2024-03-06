استاد دانشگاه شریف داور ممتاز انجمن فیزیک آمریکا APS شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، طبق آخرین اعلام انجمن فیزیک آمریکا APS فهرست جدید «داوران ممتاز» مجموعه مجلات APS این انجمن در سال ۲۰۲۴ معرفی شد. در این میان نام مهدی کارگریان استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شریف نیز در فهرست قرار گرفته است.
دکتر مهدی کارگریان در حوزه ماده چگال نظری پژوهشگری شناخته شده در سطح بین المللی است. کسب جایزه ICTP و جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ایران از جمله دستاوردهای دیگر دکتر کارگریان است.
این عنوان به داورانی اعطا میشود که نقش مهم و چشمگیری در داوری مقالات علمی APS داشتهاند. این داوران از نظر کیفیت داوری و همچنین از نظر کمیت و بازه زمانی مناسب پاسخگویی عملکردی چشمگیر داشتهاند.
پیشتر نیز از میان پژوهشگران ایرانی، دکتر وحید کریمیپور از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در سال ۲۰۱۳ به عنوان داور ممتاز APS معرفی شده بود.
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