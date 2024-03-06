به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، استاندار یزد ظهر چهارشنبه در اجلاس سفرای سازمان همکاری اقتصادی اکو که به میزبانی یزد برگزار شد، اظهار کرد: اینجانب به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، ورود شما را به این سرزمین تاریخی خوشامد می‌گویم و مفتخرم اعلام کنم استانی میزبان شماست که با موقعیت خود در مرکز جغرافیای ایران و به عنوان هشتمین استان پهناور ایران، یکی از کانون‌های اصلی اتصال دهنده دریای عمان و خلیج فارس به کشورهای عضو اکو از طریق کریدور شمالی-جنوبی ایران بشمار می‌آید و با وجود اقلیم خشک، به داشتن مردمانی جستجوگر، پرتلاش و آبادگر شهره است.

وی افزود: مردمان این سامان، با همت والای خود، این منطقه از ایران کهن را به یکی از قطب‌های صنایع جوار معدنی، صنایع غذایی، گردشگری و پزشکی تبدیل کرده‌اند.

فاطمی ادامه داد: استان یزد با قدمت تاریخی خود و بهره‌مندی از مراکز علمی و فناوری سرآمد، الگوی موفقی برای توسعه مناطق کویری و مرکزی ایران محسوب می‌شود بطوری که کمبود منابع آبی در این استان نتواسته مانعی بر سر راه پیشرفت آن شود و از دیرباز، یزدی‌ها در کویر با حفر قنات توانسته‌اند بر سختی‌ها و ناملایمات اقلیمی فائق آمده و طولانی‌ترین رشته قنات ایران را به طول بیش از ۷۰ کیلومتر و قدمتی چند هزار ساله با پشتکار سه نسل حفر نمایند.

استاندار یزد خطاب به سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اکو عنوان کرد: استان یزد دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که می‌تواند در تحقق بخشی از این اهداف نقش مؤثری ایفا نماید که مایلم به برخی از آنها اشاره کنم.

وی بیان کرد: در حوزه لجستیک، قرارگیری استان یزد در مسیر چندین خطوط ریلی و همچنین شاهراه جاده‌ای شمال-جنوب کشور اتصال دریای عمان و خلیج فارس را به کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه را برقرار نموده و در این راستا بندر خشک پیشگامان یزد با برخورداری از سایت ۷۰۰ هکتاری، سردخانه ۱۵ هزارتنی، سیلوی ۵۰ هزار تنی، ترمینال گمرکی و اتصال خط ریلی بعنوان بستری مناسب و مطمئن آماده ارائه خدمات به کشورهای عضو اکو است.

وی ادامه داد: در حوزه معدن، استان یزد با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد ذخایر سنگ آهن ایران، بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه و بیش از ۵۲ ماده معدنی متنوع زمینه مناسبی برای همکاری و همچنین سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و هوشمند سازی معادن توسط پیمانکاران، بهره برداران و شرکت‌های دانش بنیان کشورهای عضو اکوبه شمار می‌رود.

فاطمی افزود: در حوزه صنعت، استان یزد تولید کننده تمامی مصالح ساختمانی، صادرات بیش از ۳۸۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، طراحی و ساخت ماشین‌آلات سرامیک، تولید و صادرات بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی، دارای شرکت‌های متعدد قطعه سازی و ماشین سازی با تولید انواع قطعات نیروگاهی، بردهای هوشمند، تابلوهای برق صنعتی پیشرفته، ماشین‌آلات کشاورزی، دارای زنجیره کامل تولید محصولات نساجی و تولید و صادرات بیش از ۴۴۰ میلیون متر مربع انواع پارچه، تولید و صادرات بیش از ۲۴۰ هزار تن شیشه فلت به بیش از ۷۰ کشور جهان، تولید و صادرات بیش از ۱۷۵ هزار تن سیم و کابل، تولید و صادرات انواع محصولات پلیمری و پلاستیکی و بزرگترین تولید کننده و صادر کننده محصولات کنجدی آماده تأمین نیازمندی‌های کشورهای عضو اکو است.

وی گفت: در حوزه گردشگری، یزد به عنوان تنها شهر ایرانی میراث جهانی یونسکو با بافت تاریخی زنده و معماری منحصر بفرد بادگیرها و قنات‌ها، پذیرای گردشگران کشورهای عضو خواهد بود.

استاندار یزد اعلام کرد: استان یزد با تولید و صادرات بیش از ۵۵۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای که در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از آنها به روسیه و سایر کشورهای حوزه اوراسیا صادر می‌گردد، آماده گسترش همکاری‌ها در این حوزه است.

وی اظهار کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، استان یزد با دارا بودن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی، ظرفیت مناسبی را برای سرمایه گذاری خارجی در این حوزه به ویژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است.

فاطمی افزود: در حوزه بهداشت و درمان، استان یزد با برخورداری از زیرساخت‌های درمانی و کادر مجرب پزشکی، آماده ارائه خدمات گردشگری سلامت به ویژه در حوزه ناباروری، قلب و سرطان است.