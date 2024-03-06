به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، براساس اعلام پلیس لاس‌وگاس، در پی وقوع تیراندازی در یک فروشگاه شبانه‌روزی دو زن کشته شدند و یک مرد زخمی شد.

جسیون یوهانسون، مقام معاونت پلیس وگاس در ایالت نوادا گفته است که تیراندازی هدفمند و مظنون یک فرد سیاهپوست نقاب‌دار بوده و با یک دوچرخه از محل حادثه گریخته است.

این در حالی است که ساعاتی قبل نیز به‌دنبال وقوع تیراندازی در یک اتوبوس شرکت حمل و نقل عمومی جنوب شرقی پنسیلوانیای آمریکا (سِپتا)، یک نفر کشته شد.

به گفته پلیس این تیراندازی در داخل اتوبوس این شرکت در فیلادلفیا رخ داد و قربانی با دست کم دو شلیک هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

پلیس فیلادلفیا گفته که مظنون پس از پیاده شدن از اتوبوس، از صحنه جرم گریخته و برای کسب اطلاعات منتج به بازداشت وی ۲۰ هزار دلار پاداش تعیین کرده است.