به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در آئین امضای موافقتنامه «بسته حمایتی، خدمات مالی و سقف تجمیعی موردی خدمات، تسهیلات، صکوک و سرمایه گذاری» به محورهای اصلی این موافقتنامه اشاره کرد و گفت: سه محور اصلی از جمله تسهیلات خوب و سریع به شرکتهای دانشبنیان تراز اول که در قالب یک ارزیابی دقیق انتخاب میشوند، همکاری مشترک با بانک برای سرمایهگذاری در طرحهای راهبردی و پیشران دانشبنیان و، صدور ضمانتنامهها و نقش آفرینی بانک به عنوان رکن ضامن در طرحهای دانشبنیانارکان اصلی این موافقتنامه هستند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه تعامل و همکاری با بانکها در راستای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در دستور کار معاونت علمی است، ادامه داد: این موافقتنامه یک سقف ۳۰ هزار میلیارد ریالی از حیث تخصیص تضامین و حمایتها دارد و طرحهای دانشبنیان متناسب با نیاز و اهمیتشان از حمایتهای متنوع پیشبینی شده در این موافقتنامه، بهرهمند میشوند. پیشبینی شده است حدأکثر ۲۰۰ طرح ویژه دانشبنیان در قالب این برنامه مورد حمایت قرار بگیرند. همچنین مشارکت بانک در طرحهای مورد علاقه و استفاده از ظرفت اعتبار مالیاتی از دیگر ظرفیتهای پیشبینی شده در قالب این موافقتنامه همکاری هستند.
دهقانی با بیان اینکه نسل کنونی اقتصاد مبتنی بر داراییهای نامشهود است و اتکای کسب و کارهای بزرگ و مطرح جهان تا بیش از ۹۸ درصد به این نوع از داراییهاست، ادامه داد: عمده دارایی شرکتهای دانش بنیان از جنس داراییهای نامشهود است و شرکتهای برتر دنیا نیز در بیش از ۹۷ درصد دارایی خود به داراییهای نامشهودشان متکی هستند.
وی با تاکید بر اینکه مساله امروز اقتصادهای بزرگ دنیا، فناوری است، افزود: علم و فناوری امروز نه صرفاً یک مقوله اشتغال آفرین و ثروتزا، بلکه اقتدارآفرین بوده و از همین رو، کشورهای همسایه با دیدن عملکرد ایران و نقشی که دانش و فناوری و نوآوری در اقتدار ایران عزیز ایفا میکند، طی چند سال اخیر توجهی ویژه به مقوله علم و فناوری پیدا کردهاند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با اشاره به گامهای جدی دولت برای مردمی کردن اقتصاد دانشبنیان و حمایت از طرحهای دانشبنیان با اقداماتی همچون اجرای نظام جدید ارزیابی شرکتهای دانش بنیان، عملیاتی کردن قانون جهش تولید دانشبنیان و تلاش جدی برای تأمین مالی کسب و کارهای دانشبنیان گفت: از میان ۱۰ هزار شرکت دانش بنیانی که به سه دسته نوپا، فناور و نوآور تقسیم بندی شدهاند، قریب به ۸۰۰ شرکت در سطح بالای خلق ارزش افزوده، اشتغال و صادرات قرار دارند، شرکتهایی از جنس فرصت هستند که بانکها میتوانند با مشارکت در طرحهای آنان و تأمین مالی جمعی، زمینهساز خلق ارزش افزودههای قابل توجه و تحقق طرحهای راهبردی و اثرگذار شوند. صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان است و از این همکاری اثربخش بین بانک ملت وصندوق نواوری و شکوفایی استقبال میکنیم.
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