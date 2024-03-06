بسیج سازندگی ۲ هزار و ۵۰۰ شغل در زنجان ایجاد کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال جهانبخشی، به تشریح اقدامات بسیج سازندگی در حوزه محرومیت‌زدایی پرداخت و اظهار داشت: در بسیج سازندگی فعالیت‌ها در قالب چهار قرارگاه اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی، جهادی و خدمات رسانی انجام می‌شود.

مسؤول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان به اشتغال‌زایی در قالب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بسیج سازندگی پرداخت شده که بیش از ۲ هزار اشتغال‌زایی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در سال‌جاری نیز اعتبار تسهیلات اشتغالزایی بسیج سازندگی ۵۴۵ میلیارد تومان بود که تا حال حاضر ۲ هزار و ۳۱۷ طرح به شبکه بانکی معرفی شده و از این تعداد تاکنون به ۵۹۳ طرح مبلغ ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

جهانبخشی به اقدامات انجام شده در حوزه جهاد روشنایی اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب نیروگاه خورشیدی بوده است که در این راستا دو تفاهم نامه‌ای بین بسیج سازندگی و برخی دستگاه بسته شده که هدف از این طرح حمایت از افراد محروم، کمک به تولید برق کشور و جلوگیری از قطعی برق در زمان بحران است.

مسؤول بسیج سازندگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان به راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه توسط بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت: ۶۴۰ صندوق قرض‌الحسنه راه اندازی شده که در حال حاضر اعتبار این صندوق‌ها در استان بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان که زمینه اشتغال بیش از ۲ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی به خدمات ارائه شده بسیج سازندگی در خصوص دامپزشکی اشاره کرد و گفت: تا حال حاضر بیش از ۵۰ هزار دام و طیور در مقابل بیماری‌های مختلف واکسینه شده است.

مسؤول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان بیان کرد: تاکنون ۴۵ تعاونی اشتغال‌زا در حال فعالیت هستند و ۷۰ نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح استان برگزار شده است.

وی به قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های این قرارگاه عمدتاً در راستای حل مشکلات عمرانی و جهاد آب رسانی، ساخت مسکن در مناطق محروم استان می‌باشد.

جهانبخشی با اشاره به اتمام جهاد آبرسانی به ۵۷ روستا گفت: آبرسانی به سه روستای باقی مانده نیز تا اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید و خوشبختانه اولین استان هستیم که به جهاد آبرسانی دوم رسیده‌ایم که در این راستا ۱۵۷ روستا شناسایی شده است.

وی با اشاره به عقد قرارداد پروژه‌های آبخیز تا جالیز با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) یادآور شد: منتظر تأمین اعتبار در این برنامه هستیم تا به نحوه احس این طرح در استان اجرا شود.

مسؤول بسیج سازندگی زنجان به ارائه قیر رایگان اشاره کرد و افزود: روستائیانی که تمایل دارند جاده‌های بین مزارع، جاده‌های گلزار شهدا و.. را آسفالت کنند می‌توانند قیر رایگان به شرط مشارکت در زیر سازی از بسیج سازندگی تحویل بگیرند.

وی از فعالیت یک هزار و ۳۹۰ گروه جهادی در استان زنجان خبر داد و گفت: این گروه‌های جهادی در همه عرصه‌های بسیح سازندگی نقش آفرینی می‌کنند.