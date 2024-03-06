مطالعات تامین آب چمن سلطانیه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بیات، عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت جامع حوضه آبخیز اظهار کرد: آبخیزداری دارای سیستم‌های پویا بوده و تأثیرات مثبتی دارد که از جمله آن می‌توان بهتر سیب کربن اشاره کرد.

وی در مورد وضعیت چمن سلطانیه با وجود فروکش کردن سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش بارندگی عنوان کرد: این محل خطر تبدیل شدن به کانون ریزگرد دارد و برای جلوگیری از این چالش یک هزار و ۳۰۰ هکتار از چمن اطراف گنبد سلطانیه قرق شده است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه مطالعات تأمین آب چمن سلطانیه را با همکاری دانشگاه زنجان انجام می‌دهیم تا حق‌آبه‌های زیست محیطی آن را تزریق کنیم، ادامه داد: ابتدا با آبیاری مصنوعی سعی در حفظ این چمن داریم و سپس باید راهکار آبیاری پایدار را بیابیم.

وی وجود باغ‌شهرها، چاه‌های غیرمجاز، کشاورزی غیراصولی و مواردی از این دست را تهدیدی برای منابع آبی دانست و گفت: منطقه سرچم پوشیده از خاک‌های ریزدانه و ریزگرد بود که با انجام پروژه‌های آبخیزداری از این چالش تا حدودی جلوگیری شده است.

بیات با بیان اینکه بل توجه به وقوع حوادثی مثل سیل، موضوع آبخیزداری در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری گنجانده شده است، تصریح کرد: توجه مسئولان در کنار سدهای مخزنی بزرگ به سازه‌های کوچک تأمین آب و اقدامات آبخیزداری هم معطوف شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مصوبات سفر اول رئیس‌جمهور به زنجان پروژه زیرزمینی و روزمینی در روستای قلعه‌جوق کار کردیم. امسال هم پروژه‌هایی در دستور کار داریم.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به اینکه اقدامات آبخیزداری، پروژه‌های کوچک زودبازده و اثربخش هستند، یادآور شد: این پروژه‌ها در کاهش فرسایش خاک، ترکیب کربن و تقویت منابع آب تأثیر دارند.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد پروژه‌های آبخیزداری علاوه بر کنترل خسارات ناشی از سیل، ۱.۵ تا ۳ برابر توانستند دبی قنات‌ها را افزایش دهند.