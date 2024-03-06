پویایی در دانشگاه با برگزاری رویدادهای علمی دانشجویی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران جلسه ملاقات سالانه دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشگاه تهران با حضور دکتر مهدی شهبازی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران امروز سه شنبه 15 اسفند ماه در تالار شورا ساختمان مرکزی برگزار شد.

مهدی شهبازی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت‌های علم محور و پژوهش های کاربردی انجمن‌های علمی دانشگاه تهران و کسب جوایز متعدد در جشنواره حرکت، گفت: انجمن‌های علمی با اقدامات موثر و متناسب با جامعه علمی دانشگاهی می توانند پویایی را در دانشگاه به ارمغان بیاورند.

وی با تاکید بر اینکه بدنه اصلی انجمن‌های علمی و در واقع تمامی گروه‌های دانشجویی با حضور و مشارکت فعالانه دانشجویان شکل می گیرد، ادامه داد: فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشگاه تهران باید در ‌راستای ارتقای فرهنگ توسعه ‌پیشرفت علمی و ترویج پژوهش‌های کاربردی دانشجویی باشد.

شهبازی با بیان اینکه انجمن های علمی می‌توانند در جهت ترویج فرهنگ علمی نقش آفرینی کنند، افزود: کارگروه های دانشجویی و به ویژه انجمن‌های علمی دانشگاه تهران به منظور تقویت رقابت‌پذیری و تشویق دانشجویان به فعالیت‌های علمی اقدام کنند و فرصتی را برای ارتقای توانایی‌های علمی و پژوهشی کاربردی دانشجویان فراهم کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دانشجویان برای کسب مهارت‌های متنوع و افزایش دانش خود باید در رویدادهای علمی و دانشجویی شرکت کنند و با آخرین پیشرفت‌ها و مباحث علمی آشنا شوند، اظهار کرد: ما از فعالیت‌های دانشجویی حمایت می کنیم و امیدواریم دانشجویان با مشارکت فعال در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به توسعه دانش و ارتقای سطح علمی دانشگاه کمک کنند.

دبیران انجمن های علمی در این جلسه موضوعات و مسائل مورد نظر خود را طرح کردند و معاون فرهنگی و اجتماعی با توجه به سوالات مطرح شده، پاسخ‌هایی را ارائه کرد.